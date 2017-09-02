T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Çakmağı yakınca LPG'li otomobilde patlama oldu: 2 kuzen yaralı

İSPİR, (Erzurum), (DHA)- ERZURUM’un İspir ilçesinde, LPG'li otomobildeki iki kuzen, sigara içmek için çakmağı yakınca, patlama meydana geldi

02 Eylül 2017 20:45

İSPİR, (Erzurum), (DHA)- ERZURUM’un İspir ilçesinde, LPG\'li otomobildeki iki kuzen, sigara içmek için çakmağı yakınca, patlama meydana geldi. Yaralanan amca çocukları hastanede tedaviye alındı Olay, Erzurum\'un İspir ilçesine bağlı Maden Köprü mahallesinde meydana geldi. LPG\'li otomobilde oturan Muhammet Hakan Aslan ile kuzeni Cihat Aslan, sigara için çakmağı yakınca patlama meydana geldi. Alev topuna dönen otomobilden güçlükle dışarı çıkan kuzenlerin yüz ve kollarında yanıklar oluştu. Araçtaki gaz sızıntısı nedeniyle meydana geldiği sanılan patlamada yaralanan amca çocukları olay yerine gelen yakınları tarafından İspir Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bayram nedeniyle hastaneyi ziyaret eden İspir ilçe Kaymakamı Ömer Faruk Fidan ile karşılaşan yaralılardan Muhammet Hakan Arslan, yaşadıkları olayı anlattı. Aslan, \"İçerisinde bir süre oturduğumuz otomobilin çakmağını yakınca bomba gibi patladı. Kendimizi güçlükle dışarı attık. Ne olduğunu anlamadık. Otomobilin camları patladı ve tavanında büyük hasar oluştu. Yaşamamız mucize oldu\" dedi

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erzurum DHA ERZURUMunLPGYaralananErzurumMaden KöprüMuhammet Hakan AslanCihat AslanAlevAraçtakiDevlet HastanesiBayramKaymakamıFaruk FidanMuhammet Hakan ArslanAslanKendimiziNeOtomobilinYaşamamız

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24