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(Görüntülü Haber) Caddeye kontrolsüz çıkan otomobil, kazaya neden oldu: 4 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, caddeye kontrolsüz çıkan otomobilin bir başka otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

26 Ocak 2018 09:02

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de, caddeye kontrolsüz çıkan otomobilin bir başka otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hürriyet Caddesi\'nde meydana geldi. Ara yoldan caddeye çıkan henüz sürücüsü belirlenemeyen 81 AV 500 plakalı otomobil, Alkan Çetin yönetimindeki 81 AB 658 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Alkan Çetin ile yanındaki Çiğdem, Şevket Berk ve Özge Çetin yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi, bu sırada başka bir olaya gitmek için bölgeden geçen 112 Acil ekibi yaptı. Çağırılan ambulansla yaralılar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası otomobilini bırakak kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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