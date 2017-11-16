(Görüntülü Haber) Caddenin asfaltlanmasını havai fişekle kutladılar

Ahmet ÜNDİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkez Bağlar İlçesi\'ndeki Mehmed Uzun Caddesi\'nin Belediye tarafından asfaltlanması mahalle sakinleri tarafından havai fişeklerle kutlandı. Bağlar İlçesi\'ndeki Bağcılar Mahallesi\'ndeki Kürt yazar Mehmed Uzun\'un adının verildiği caddenin bakımsızlığından dolayı mahalle sakinleri Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na caddenin asfaltlanması için taleplerde bulundu. Talepleri değerlendiren Belediye ekipleri, uzun zamandır asfaltlanmayan caddene yenileme çalışması başlattı. 1200 metre uzunluğunda 30 metre genişliğindeki caddede yaşayanlar kışın çamura yazın ise toza maruz kalıyordu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri dün gece asfaltlama çalışmaları yaptıkları sırada bir grup vatandaş çalışma yerine gelerek, ekiplere teşekkürlerini ileterek, havai fişeklerle kutlama yaptılar. Uzun zamandan bu yana caddenin bakımsızlığından dolayı sorun yaşayan vatandaşlar havai fişeğin yanı sıra bir pankart açarak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla\'ya teşekkürlerini illetti. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Attila, göreve geldiği 1 Kasım 2016 gününden bu yana kent içinde 460 bin ton asfalt döküldü, yıl sonuna kadar bu rakam 500 bin ton olacağı belirtildi.