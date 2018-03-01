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(Görüntülü Haber) C vitamini şenliğinde 250 kilo portakal dağıtıldı

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da bir ilkokulda öğretmenlerin hazırladığı 'Yerim seni C' projesi kapsamında düzenlenen şenlikte 250 kilo portakal ve 10 litre portakal suyu dağıtıldı

01 Mart 2018 18:38

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da bir ilkokulda öğretmenlerin hazırladığı \'Yerim seni C\' projesi kapsamında düzenlenen şenlikte 250 kilo portakal ve 10 litre portakal suyu dağıtıldı. İlkadım ilçesindeki Kışla Yaşardoğu İlkokulu\'nda \'C vitamini şenliği\' düzenlendi. Çocuk gelişiminde ve sağlığında çok önemli olan C vitamini bulunan meyve ve sebzelerin daha çok tüketilmesi için farkındalık oluşturmayı amaçlayan \'Yerim seni C\' projesi kapsamında okuldaki 1\'inci sınıfların öğretmenleri Hümeyra Atay, Gülbin Akdeniz, Nurgul Muslu, Ayşegül Kılıçaslan şenlik tarafından organize edilen şenlikte, öğrenciler palyaçonun oyunları ve müzikle gönüllerince eğlendi. Öğrencilere 250 kilo portakal ve 10 litre de portakal suyu dağıtıldı. Portakalların maliyeti 1\'inci sınıfların öğrenci velileri tarafından karşılandı. Çocuklara C vitaminin faydalarını anlatmak için bu etkinliği düzenlediklerini belirten sınıf öğretmeni Hümeyra Atay, \"Çok güzel oldu, çocuklar bol bol portakal tüketti. Hem sosyalleştiler, hem de C vitamini konusunda farkındalık oluşturduk. Çocuk gelişiminde hele bu kış mevsiminde sağlıklarını korumaları açısından C vitamini içeren meyveleri tüketmeleri çok önemli. öğrenci velilerimizin desteğiyle bu şenliği yaptık. Velilerimizde de C vitamini tüketimi konusunda bir farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyoruz\" diye konuştu.

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