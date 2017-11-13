(Görüntülü Haber) ByLock'ta konuştuğu kişinin eşi olduğunu tutuklandıktan sonra öğrenmiş

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) işadamları yapılanmasına yönelik açılan davada, aralarında Uğur Soğutma\'nın sahiplerinin de yer aldığı, 32\'si tutuklu 110 sanık, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada, tutuklu sanık Mehtap Topaloğlu telefonundaki ByLock\'ta kayıtlı olan H.K. isimli kişinin, aynı davada firari sanık olan eşi Sami Topaloğlu olduğunu, tutuklandıktan sonra öğrendiğini söyledi. FETÖ/PDY\'nin Nazilli\'deki işadamlarına yönelik örgütlenmesine ilişkin 32\'si tutuklu, 110 sanık hakkında açılan davanın ikinci duruşmasına, Aydın 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Ağır ceza mahkemesine dönüştürülen Aydın Gençlik Merkezi Fethi Sekin Toplantı ve Konferans Salonu\'nda görülen davanın bugünkü duruşmasına, tutuklu sanıklardan 22\'si getirilirken, 10\'uyla ise cezeevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi\'yle (SEGBİS) ile bağlantı sağlandı. Tutuksuz yargılanan, aralarında Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi\'nin ortağı olan kardeşler M.C.T. ile Z.A.T.\'nin de aralarında bulunduğu 78 sanık da duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanık ve sanık yakınları güvenlik kontrollerinin ardından salona alındı. Duruşma, sanıkların kimlik tespitiyle başladı. Ardından savunmaların alınmasına geçildi. Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erhan Yıldırım, tutuklu sanık Ömer Yücel\'in tanıklarını dinledi. Tanıklara, Yücel\'i nereden tanıdıkları soruldu. Tanıklardan A.B. su tahsisatı yaptığını, N.K. marangoz olduğunu ve A.Ü. ise elektrik işleri yaptığını belirtip, Yücel\'in birçok yere kendilerini yönlendirerek tadilat işleri yaptırdığını ve parasını da kendisinin ödediğini anlatıp, bu vesile ile tanıdıkları söyledi. \'EŞİMLE KONUŞTUĞUMU BİLMİYORDUM\' Terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock\'u kullandığı için tutuklu bulunan sanıklardan Mehtap Topaloğlu\'na ise Mahkeme Başkanı Yıldırım, aralarında H.K.\'nin de bulunduğu birçok kişiyle yaptığı görüşmeleri sordu. Topaloğlu, ByLock programını telefonuna eşi firari sanık Saim Topaloğlu\'nun indirdiğini, kendisinin sadece yurt dışına gittiğinde kullandığını belirtip, \"Konuştuğum H.K.\'nin eşim olduğunu tutuklandıktan sonra öğrendim. Resmi işlerimin tamamını eşim görüyordu. Vekalet vardı. Öğrencilere burs veriyordu. Kendisini tamamen hayır işlerine adamıştı. Terör örgütü ile asla bir bağı olmadı\" diyerek, yemin etti. MAHKEME BAŞKANI OKUDU, ONLAR \'BİZİM DEĞİL\' DEDİ Mahkeme Başkanı Erhan Yıldırım, sanıklar Sami Topaloğlu, Ömer Yücel ve Mehmet Uzlu\'nun ByLock konuşmalarını da okudu. Ardından konuşmalarda, 50 bin, 100 bin, 300 bin, 20 bin euro gibi paraların alınıp verildiğini ve bu işin adının da \'hizmet\' olduğunu belirtip, konuşmaların kime ait olduğunu soran Mahkeme Başkanı Yıldırım\'a tutuklu sanıklar, \"ByLock konuşmaları bize ait değil. Bunu kabul etmiyoruz\" diye yanıt verdi. Bunun üzerine Mankeme Başkanı Yıldırım, \"İyi ki ByLock mesajları varmış\" diye karşılık verdi. Dava diğer tanıkların dinlenmesiyle sürüyor. 84 SAYFALIK İDDİANAME Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin elde ettiği, sanıkların parasal hareketliliğine ilişkin bilgiler, MASAK raporları, adreslerde yapılan aramalarda el konulan örgütsel dokümanlar ile itirafçı ve gizli tanık ifadelerinin yer aldığı 84 sayfalık iddianamede, sanıklar hakkında, \'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme\' suçlamasıyla Türk Ceza Kanunu\'nun (TCK) 314/1 ve Terörle Mücadele Kanunu\'nun (TMK) 5\'inci maddeleri gereğince 15 yıldan 22.5 yıla kadar, \'Silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan da TCK\'nın 314/2\'nci ve TMK 5\'inci maddeleri gereğince 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezaları isteniyor.