(Görüntülü Haber) Buzda heyecan Erzurum'da başladı

Turgay İPEK ERZURUM, (DHA)

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) Erkekler 18 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3\'ncü Klasman A Grubu mücadelesi, Erzurum\'da başladı. Ev sahibi Türkiye ilk maçında İsrail\'e 2-0 yenildi.

Merkez Palandöken ilçesindeki 2000 kişilik buz pateni salonunda düzenlenen ve çok sayıda sporseverin heyecanla izlediği organizasyon öncesi bir konuşma yapan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, sporcu, teknik heyet ve hakemlere başarı dileklerinde bulundu. Spor tesislerinin modernliği, ulaşımın kolaylığı ve üst düzey güvenilirliği ile sporda bir marka şehir olan Erzurum\'un yıllık ortalama olarak ondan fazla uluslararası turnuvaya, 100\'den fazla ulusa turnuvaya ev sahipliğini yaptığını vurgulayan Azizoğlu, Türkiye\'nin spor başkentlerinden biri olan Erzurum, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ın da ilan ettiği gibi 2026 Kış Olimpiyatları\'na ev sahipliği yapmak için bütün hazırlıklara son sürat başladık. Spor organizasyonlarında zirve bir şehir olduğumuzu yapılan uluslararası turnuvalarda gösterdik. İnşallah 2026 Dünya Kış Olimpiyatları\'nı da Erzurum\'da yaparak bu tecrübeyi taçlandıracağız. Buz Hokeyi erkekler U18 Dünya Şampiyonası\'na katılan Türkiye, Belçika, Bulgaristan, İsrail, Meksika ve Tayvan takımlarına başarılar diliyorum. Sporseverlerin bol heyecanlı ve keyifli karşılaşmalar izlemesini teenni ederek, sporun sevgi, barış ve kardeşlik olduğunu Erzurum\'dan bütün dünyaya taşımanın heyecanının yaşadığımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum diye konuştu.

Dün şampiyonanın son maçında Türk Milli Takımı, İsrail ile karşılaştı. Erzurumlu taraftarların maç boyunca yoğun destekte bulunduğu Türk Milli Takımı İsrail\'e 2-0 yenildi. Günün diğer maçlarında Meksika, Bulgaristan\'ı 4-2, Belçika da Tayvan\'ın 19-1 mağlup etti.

Şampiyonanın 1 Nisan\'da sona ereceğini belirten yetkililer, halkı ücretsiz olan maçları izlemeye davet etti.