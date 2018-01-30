(Görüntülü Haber) Buz sarkıtları itfaiye tarafından kırıldı

Yasin DALKILIÇ KAYSERİ,(DHA) Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kent merkezinde oluşan , can ve mal güvenliğini tehlikeye atan buz sarkıtları Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kırıldı. Tüm yurtta olduğu gibi Kayseri\'de etkili olan soğuk hava binaların saçaklarında ve katlı kavşaklarda buz sarkıtlarına neden oldu. Oluşan buz sarkıtları yoldan geçen vatandaşlar ve araçlar için tehlike oluşturması nedeniyle Büyükşehir Belediye İtfaiye ekipleri demir kancalar aracılığıyla bazıları 1 metre uzunluğuna sahip olan buz sarkıtlarını tek tek kırdı. Polis ekipleri kırılan buz sarkıtlarının yaya ve otomobiller üzerine düşmemesi için çevre güvenliği aldı. İtfaiye yetkilileri yaptıkları açıklamada Yağışlı ve soğuk havalarda oluşan buz sarkıtlarının vatandaşlara ve otomobillerine zarar vermemesi için itfaiye personelimiz tarafından buz sarkıtları alınan tedbirler çerçevesinde kırılıyor ifadelerine yer verildi.