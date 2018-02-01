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(Görüntülü Haber) Büyükşehir'den şarj istasyonları

KAYSERİ,(DHA) Kayseri Büyükşehir Belediyesi, güneş enerjili şarj istasyonu dönemini başlattı

01 Şubat 2018 18:56

KAYSERİ,(DHA) Kayseri Büyükşehir Belediyesi, güneş enerjili şarj istasyonu dönemini başlattı. İlk etapta iki noktaya konulan şarj istasyonları ile vatandaşlar telefonlarını ücretsiz olarak şarj edilebilecek. Büyükşehir Belediyesi, güneş enerjisiyle çalışan iki ayrı modern şarj istasyonunu hizmete sundu. İlk etapta Büyükşehir Belediyesi yanındaki park alanı ile Kurşunlu Parkı\'na konulan şarj istasyonları farklı telefonlara uyumlu şarj kabloları ile hizmet verecek. Vatandaşlar oluşan banklarla telefonlarını şarj istasyonlarından ücretsiz olarak şarj ettirebilecekler. Gündüz güneş enerjisi ile çalışan şarj istasyonlarına elektrik bağlantısı da yapıldı. Böylece istasyonların geceleri de hizmet verebilmesi sağlandı.

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