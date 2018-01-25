(Görüntülü Haber) Büyükşehir Belediyesi ekipleri hastalar için seferber oldu

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU\'nun yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 50 santimi geçerken, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin çalışmalarıyla 112 sağlık ekipleride hastalara ulaşarak hastaları evlerinden alıp hastanelere sevk ediyor. Ordu\'da dün geceden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri 290 araç ve iş makinesi, 350 personelle karla mücadele çalışmasını sürdürüyor. 50 santimetre karın olduğu Akkuş İlçesi\'ne bağlı Kurtboğaz Mahallesi\'nde yüksek tansiyon hastası 61 yaşındaki Hüsne Tombaş evinde rahatsızlandı. 112 sağlık ekiplerinin devreye girmesiyle tipi nedeniyle Tombaş\'ın evine ulaşılamadı. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla Hüsne Tombaş iş makinesiyle evinden alınarak 112 sağlık ekiplerine ulaştırıldı. Tombaş ambulansla Akkuş Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, karla mücadele çalışmasının başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü anlatarak, şöyle dedi: \"Sabah saatleri itibarıyla ilimiz genelinde 14 hasta ve 11 cenaze için müdahalede bulunuldu. 112 İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezine yapılan asılsız ihbarlar nedeniyle Büyükşehirimizin ekip ve ekipmanı gereksiz yere meşgul edilirken, bu durum karla mücadele çalışmalarında zaman, emek ve maddi kayıplara neden oluyor. Çalışmalarımız sırasında önceliğimiz, hastalarımıza ve cenazelere ulaşmak. Böylesine önemli bir durumda herkesin daha duyarlı olacağını umut ediyorum.\" Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kentte çok sayıda maddi hasarlı trafik kazasının da meydana geldiği belirtildi.