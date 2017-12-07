(Görüntülü Haber) Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası Antalya'da başladı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da düzenlenen Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası\'nda 57 ilden 389 erkek, 300 kadın olmak üzere 689 sporcu altın madalya kazanma hedefiyle mücadele ediyor. Türkiye Judo Federasyonu\'nun 2017 faaliyet programında yer alan Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası Antalya\'da başladı. Muratpaşa ilçesindeki 10 Bin Kişilik Spor Salonu\'nda gerçekleştirilen şampiyonada ilk gün kadınlarda, 48, 52, 57 ve 63, erkeklerde 60, 66, 73 ve 81 kiloda sporcular rakipleriyle karşılaşacak. Yarın sona erecek şampiyonada, sıkletlerinde derece elde eden sporculara madalya verilecek. Şampiyonada 57 ilden 389 erkek, 300 kadın olmak üzere 689 sporcu madalya kazanma hedefiyle mücadele edecek. Şampiyonada dereceye giren sporcular Milli Takım kampına katılacak. Şampiyona kapsamında 9 Aralık\'ta da Süper Lig mücadelesi yapılacak. Süper Lig karşılaşmalarında da kadınlarda İstanbul BBSK, Galatasaray, Trabzonspor, Osmangazi BSK, Antalya Yolspor, Kocaeli BBSK, İzmir BBSK, Ordu Judo İhtisas, Sivas GSK, Salihli Belediye SK, Selçuklu Spor Kulübü, Trabzon Ayyıldız takımları yer alacak. Erkeklerde ise İstanbul BBSK, Galatasaray, Selçuklu BSK, Samsun ASP, Ankara EGO, İzmir BBSK, Etimesgut BSK, Salihli Belediye SK, Ordu Judo İhtisas, Selçuklu Spor Kulübü, Düzce GSK, Osmangazi BSK takımları mücadele edecek. Organizasyon 10 Aralık\'ta yapılacak Süper Lig\'e yükselme karşılaşmalarıyla sona erecek.