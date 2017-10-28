(Görüntülü Haber) Büyükler Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası başladı

Levent YENİGÜN ANTALYA, (DHA)

Antalya\'nın Kemer İlçesi\'nde 170 sporcunun katılımıyla düzenlenen Büyükler Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası başladı.

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu (GSDF) tarafından Kemer Bahri Tanrıkulu Spor Salonu\'nda düzenlenen Büyükler Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası başladı. 90 erkek, 80 kadın olmak üzere toplam 170 sporcunun katıldığı turnuvada eleme usulüne göre oynanan müsabakalarda sporcular dereceye girebilmek için mücadele edecek.

GSDF Müsabaka Tertip Komitesi Üyesi Faruk Çolpan, 2003\'ten bu yana kuşak güreşi faaliyetleri düzenlediklerini söyledi. Şampiyona sonrası dereceye giren sporculardan milli takımı belirleyeceklerini aktaran Çolpan, şampiyonada güzel ve çekişmeli müsabakaların olduğunu kaydetti. Çolpan, özellikle Türki Cumhuriyetler ve Balkanlarda Türk nüfusunun olduğu yerlerde farklı isimlerle kuşak güreşinin yapıldığına da değinerek, 2018\'de İstanbul\'da yapılacak şampiyonaya da hazırlandıklarını anlattı.

Şampiyonun ilk gününde müsabakaları Kaymakam Mustafa Cihad Feslihan ve Kemer Emniyet Müdür vekili Murat Karaman da izledi. Müsabakalarda dereceye girenlere madalyalarına Feslihan ve Karaman verdi.

Şampiyona yarın sona erecek.