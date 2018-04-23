T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Büyükerşen, cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna yanıt vermedi

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, 23 Nisan nedeniyle makam koltuğunu ortaokul öğrencilerine bıraktı

23 Nisan 2018 16:17

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen, 23 Nisan nedeniyle makam koltuğunu ortaokul öğrencilerine bıraktı. Büyükerşen, CHP\'nin cumhurbaşkanı adayları arasında isminin geçtiğini soran gazeteciye,\"Ben bugün belediye başkanı değilim. Bugünkü belediye başkanına sorun soruları\" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Eskişehir\'de Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen makam koltuğunu Doktor Halil Akkurt Ortaokulu 7\'nci sınıf öğrencileri  Şevval Yüce ve Ferhat Berkay Eriş\'e bıraktı. Bir süre öğrencilerle sohbet eden Yılmaz Büyükerşen daha sonra gazetecilere 23 Nisan ile ilgili olarak 

\"23 Nisan aslında Türkiye için, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bir bakıma cumhuriyet ve parlamenter rejimin doğuşunun simge bir tarihidir. Hepimizin bildiği gibi Atatürk 23 Nisan\'ı ulusal egemenlik, Türk ulusunun ulusal egemenliği ve çocuk bayramı ilan etmiştir. Ama ne yazık ki bayramı eskisi gibi kutlayamıyoruz. Bu en büyük üzüntülerimden bir tanesi\" ifadelerini kullandı.

\'FRANKFURT\'A GİDEMEDİM\'

Eskişehir ile kardeş şehir olan Almanya\'nın Frankfurt kentinde de bugün 23 Nisan\'ın kutlandığını belirten Yılmaz Büyükerşen, kendisinin de bugün için Frankfurt\'a davet edildiğini söyleyerek, \"Bugün ben Türkiye\'deki etkinlikler bakımından maalesef gidemedim ama bugün de haber aldık ki, 23 Nisan\'ı Frankfurt\'ta Türk çocuklarıyla ve diğer göçmen çocuklarıyla, Almanya\'daki göçmen çocuklarıyla kutlayacaklar\" diye konuştu.

\'BUKÜNKÜ BELEDİYE BAŞKANINA SORUN\'

Bir gazetecinin \'Cumhuriyet Halk Partisi\'nde cumhurbaşkanı adayı açıklanacak. Sizin de isminiz geçiyor. Bu Eskişehir için önemli bir şey. Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?\" şeklindeki soru üzerine \"Ben bugün belediye başkanı değilim. Bugünkü belediye başkanına sorun soruları\" dedi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESKİŞEHİR DHA ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP Yılmaz BüyükerşenNisanBüyükerşen CHPBugünküNisan Ulusal EgemenlikBayramıEskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz BüyükerşenDoktor Halil Akkurt

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24