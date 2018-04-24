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(Görüntülü Haber) Büyükçekmece'ye dökülen kimyasal maddenin kamyona yüklenme anı

Haber : Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA Büyükçekmece'de göl havzasına dökülen kimyasal atığın hafriyat kamyonuna yüklenme anı güvenlik kamerasına yansıdı

24 Nisan 2018 15:55

Haber : Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA Büyükçekmece\'de göl havzasına dökülen kimyasal atığın hafriyat kamyonuna yüklenme anı güvenlik kamerasına yansıdı. GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ 19 Mayıs Mahallesi Eski Karağaç yolu kenarında göl havzasına pazar günü kimyasal atık dökülmüştü. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güzergahlardaki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek atığın Esenyurt\'ta bulunan bir tekstil firmasından yüklendiğini tespit etti. Bunun üzerine tespit edilen kamyonunun GPS kayıtlarını da inceleyen polis ekipleri dökümün kamyon şoförü E.G. (56) tarafından yapıldığını belirledi. Gözaltına alınan E.G. bugün emniyetteki işlemlerinin ardından \"Çevreyi kasten kirletme\" suçundan Büyükçekmece Adliyesi\'ne sevk edildi.

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