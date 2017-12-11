(Görüntülü Haber) Büyükçekmece'de silahlı çatışma; o anlar kamerada
Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul DHA
Büyükçekmece'de bir pastanede iki grup arasında silahlı çatışma çıktı
11 Aralık 2017 16:01
Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul DHA
Büyükçekmece\'de bir pastanede iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışma pastanenin dışında da davam etti. İki kişinin yaralandığı olay çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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