(Görüntülü Haber) Büyükçekmece'de silahlı çatışma; o anlar kamerada

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul DHA Büyükçekmece\'de bir pastanede iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışma pastanenin dışında da davam etti. İki kişinin yaralandığı olay çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.