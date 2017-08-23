(Görüntülü Haber) Burun ameliyatı sonrasında ölen asker toprağa verildi

Tolunay DUMAN / TARSUS(Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'nde özel bir hastanede burun ameliyatı olduktan sonra fenalaşıp, sevk edildiği Adana\'daki hastanede yaşamını yitiren asker 24 yaşındaki Ali Gencel, gözyaşları arasında toprağa verildi. Hakkari\'nin Çukurca İlçesi\'nde vatani görevini yaparken izinli olarak memleketine gelen Ali Gencel, burnundaki et parçasının alınması için 19 Ağustos\'ta özel bir hastanede ameliyat masasına yattı. Operasyon sonrası servise alınan Ali Gencel\'in, bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle kalbi durdu. Doktorların müdahalesi sonucu Gencel, kalbi yeniden çalıştırılarak yoğun bakıma alındı. Durumu ağırlaşan Gencel, Adana\'nın Yüreğir İlçesi\'nde bulunan başka bir özel hastaneye sevk edildi. Ancak Ali Gencel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsi sonrası ailesi tarafından alınan Ali Gencel için Tarsus Cem ve Kültür Evi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Buradaki törende Kaymakam Yüksel Ünal, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Selim Onaran, Belediye Başkanı Şevket Can, askeri yetkililer, babası Cebrail Gencel, annesi Kebire Gencel, eşi Rahile Gencel ve yakınları hazır bulundu. Duygulu anların yaşandığı törende anne Kebire Gencel, oğlunun tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı dökerken yakınları tarafından teselli edildi. Ali Gencel\'in cenazesi mezarlığa götürülmek üzere çıkartılırken Rahile Gencel, kucağında taşıdığı eşinin fotoğrafı ile sık sık tabuta dokunarak birlikte yürüdü. Gencel\'in cenazesi Şehir Mezarlığı\'nda götürülerek gözyaşları içinde toprağa verildi.