(Görüntülü Haber) Burseya ele geçirildi

Afrin\'in stratejik önemdeki Burseya Dağı TSK ve ÖSO tarafından ele geçirildi. Gece havadan ve karadan başlatılan taarruz sonucu terör mevzileri yerle bir edildi. Yoğun çatışmaların ardından teröristlerin birçoğu etkisiz hala getirildi. Afrin için kritik öneme sahip olan dağ, saat 14.30 sıralarında ele geçirildi. Dağa çıkan ÖSO mensupları, en yüksek noktaya kırmızı flama taktı.



Bu arada Kilis\'in Duruca mahallesinin karşısına düşen Afrin\'in ormanlık alanında çatışmalar nedeniyle yangın çıktığı bildirildi.





TSK: SAAT 14.30 SULARINDA BURSEYA DAĞI ELE GEÇİRİLMİŞTİR





Genelkurmay Başkanlığı, bugün saat 14.30 sularında Burseya Dağının ele geçirildiğini duyurdu. Bölgenin teröristlerinden temizlenmesine devam edildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:



\"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu tarafından, 28 Ocak 2018 tarihinde saat 14.30 sularında Barşah (Burseya) dağı ele geçirilmiştir. Halen bölgenin teröristlerden temizlenmesi faaliyetleri sürdürülmektedir. Hava harekâtı, taarruz helikopterleri, silahlı insansız hava araçları ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen harekât, planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.\"