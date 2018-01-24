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(Görüntülü Haber) Burseya Dağı'nın batısında yer alan YPG hedeflerinin vurulma anı

AZEZ (SURİYE) (DHA) Zeytin Dayı Haraketı kapsamında Azez Burseya Dağı'nın batısında yer alan Meydaki Barajı çevresinde Katme, Kestel, Baflun, Halubiye'de bulunan YPG hedefleri Türk savaş uçakları tarafından vuruldu

24 Ocak 2018 17:03

AZEZ (SURİYE) (DHA) Zeytin Dayı Haraketı kapsamında Azez Burseya Dağı\'nın batısında yer alan Meydaki Barajı çevresinde Katme, Kestel, Baflun, Halubiye\'de bulunan YPG hedefleri Türk savaş uçakları tarafından vuruldu.

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