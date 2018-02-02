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(Görüntülü Haber) Burseya Dağı'nda şehit olan ÖSO mensubunun ağabeyi ben de şehit olmaya hazırım

Taylan YILDIRIM-Can EROK-Güven USTA KİLİS,(DHA) ZEYTİN Dalı Harekatı'nda Burseya Dağı'nın alınması sırasında şehit olan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinden 18 yaşındaki Muhammed Rıza İbrahim'in ağabeyi İbrahim İbrahim, kardeşi gibi şehit olmaya hazır o

02 Şubat 2018 16:04

Taylan YILDIRIM-Can EROK-Güven USTA KİLİS,(DHA) ZEYTİN Dalı Harekatı\'nda Burseya Dağı\'nın alınması sırasında şehit olan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinden 18 yaşındaki Muhammed Rıza İbrahim\'in ağabeyi İbrahim İbrahim, kardeşi gibi şehit olmaya hazır olduğunu söyledi. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk askerleri, ÖSO güçleriyle birlikte Afrin\'de kritik önemdeki Burseya Dağı\'nı teröristlerden aldı. Dağın alınması sırasında 23 Ocak\'ta teröristlerin saldırısında Muhammet Rıza İbrahim ağır yaralandı. Suriyeli Muhammed Rıza İbrahim, kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahalelere karşın şehit düştü. KARDEŞİYLE GURUR DUYUYOR Kilis\'te Suriyelililere yönelik bir insani yardım kuruluşunda görev yapan Muhammed Rıza İbrahim\'in ağabeyi İbrahim İbrahim ise, kardeşini kaybettiği için üzgün olduğunu ancak onunla gurur duyduğunu söyledi. Aynı saldırıda kardeşiyle birlikte 3 kişinin daha şehit düştüğünü anlatan İbrahim, Kardeşimin şehit olduğu haberini itfaiye görevlisi olan babam söyledi. Bu operasyon bizim için çok önemli. Operasyona büyük değer veriyoruz. Şehit vermeye, şehit olmaya hazırız dedi. \'PKK ARTIK KORKUYOR\' Terör örgütü PKKPYD\'nin Suriye\'de kendilerini evlerinden zorla attığını ve büyük zorluklar yaşadıklarını da anlatan İbrahim İbrahim, Örgüt bizi iki yıl önce Tel Fırat\'taki evimizden attıktan sonra şimdi çadırda zor şartlarda kalıyoruz. PKK gelip bizi evimizden attı, bunun için onlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. 7 yıldır Esed yönetimine karşı verdiğimiz mücadeleyi PYDPKK\'ya karşı da vereceğiz. Asla geri adım atmayacağız. Ben de ihtiyaç halinde savaşabilirim. Zaten örgüt ağır darbeler almaya başladı ve bunun sonrasında korku içinde kalıyorlar, geri çekiliyorlar diye konuştu.

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