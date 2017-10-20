(Görüntülü Haber) Bursaspor'un efsane amigosu yeşil beyaz renklerle son yolculuğuna uğurlandı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSASPOR tribünlerinin efsane amigolarından hayatını kaybeden Fikret Akdağ\'ı sevenleri son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Cenazeye Bursaspor Başkanı Ali Ay ve çok sayıda yeşil beyazlı taraftar katıldı. Bir süredir hastanede tedavi görmesine karşın hayatını kaybeden Bursaspor tribünlerinin efsane isimlerinden \'Amigo Fikret\' lakaplı Fikret Akdağ, cuma namazını müteakip Ulucami\'de kılınan cenaze namazının ardından sonsuzluğa uğurlandı. \'Amigo Fikret\'i son yolculuğunda yakınları ve çok sayıda Bursaspor taraftarının yanı sıra, Bursaspor Başkanı Ali Ay da yalnız bırakmadı. Fikret Akdağ\'ın tabutuna Bursaspor bayrağı ve lakabının yazılı olduğu 16 numaralı Bursaspor forması serildi. Cenaze namazının kılınmasının ardından Fikret Akdağ\'ın cenazesi, daha sonra Hamitler Mezarlığı\'nda toprağa verildi.