(Görüntülü Haber) Bursasporlu oyuncular Galatasaray maçı için kenetlendi

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) Alınan kötü sonuçların ardından Bursasporlu oyuncular, kendi aralarında antrenman öncesi toplantı yaparak kenetlendi. Spor Toto Süper Lig’in 23’üncü haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti. Özlüce Tesisleri’nde toplanan yeşil beyazlı ekip, ısınma koşularıyla başladığı idmana koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam etti. Bursasporlu oyuncular, basına kapalı bölümde ise Galatasaray maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdi. Sakatlıkları devam eden Emmanuel Badu ve Sercan Yıldırım’ın tedavisi sürerken, Moussa Sow ise salondaki çalışmasının ardından takımdan ayrı sahada çalışma gerçekleştirdi. Belinde ağrıları bulunan Josua John ise, tedbir amaçlı dinlendirildi. John’un yarınki antrenmanda yer alacağı öğrenildi. Öte yandan Bursaspor’da teknik direktör Paul Le Guen, antrenmandan yarım saat önce sahada yer alırken, futbolcular ise kendi aralarında bir toplantı gerçekleştirdi. Alınan kötü sonuçların ardından Galatasaray maçı öncesinde kenetlenen yeşil beyazlı oyuncular, antrenmana da 20 dakika geç çıktı.