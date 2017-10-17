(Görüntülü Haber) Bursaspor'da Paul Le Guen takımın mücadelesinden memnun

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSASPOR, Osmanlıspor maçının ardından hazırlıklara ara vermezken, Teknik Direktör Paul Le Guen, oyuncularının mücadelelerinden memnun kalarak, \"Koşuları maçın sonlarına doğru yapabilmek, buradaki çalışmalarımızın birer ürünü\" dedi. Süper Lig\'de dün Osmanlıspor\'u sahasında 3-1\'lik skorla mağlup eden Bursaspor, ligin 9\'uncu haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Özlüce Tesisleri\'nde sabah saatlerinde bir araya gelen yeşil beyazlı ekipte, sakatlığı devam eden Sercan Yıldırım antrenmanda yer almadı, Emre Taşdemir ve Bilal Kısa ise salonda çalıştı. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışması ve çift kale maç ile devam etti. Osmanlıspor\'a karşı ilk 11\'de forma giyen oyuncular ise düz koşu ile antrenmanı tamamladı. Mikel Agu, Pablo Martin Batalla ve Cristobal Jorquera ise bir süre daha idmanda kalarak çift kale maç yapan takım arkadaşlarını takip etti. BADU KOŞULARA BAŞLADI Girdiği ikili mücadele sonrası sol ayak bileğinde zorlanma olan ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Emmanuel Badu ise, 6 günlük aranın ardından antrenmana çıktı. Tecrübeli oyuncu, fizyoterapist İlker Arıbaş eşliğinde takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı. Ayrıca sakatlığını atlatan Josua John da sabahki idmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. \'ÇALIŞMALARIMIZIN BİRER ÜRÜNÜ\' Antrenman öncesinde oyuncularıyla kısa bir toplantı yapan Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Osmanlıspor maçında alınan galibiyetten ötürü futbolcuları bir kez daha tebrik etti. Takımın fiziksel kondisyonundan memnun olduğu anlaşılan Fransız çalıştırıcı, \"Bogdan Stancu\'nun attığı golü çalışmıştık. Aziz Behich\'in attığı golde Aziz\'in koşusu inanılmazdı. Bu koşuları maçın sonlarına doğru yapabilmek, buradaki çalışmalarımızın birer ürünü\" diye konuştu. Paul Le Guen, oyuncularına Osmanlıspor galibiyetini geride bırakmalarını söyleyerek \"Haydi şimdi yeniden çalışmalarımıza başlayalım\" dedi. Fransız çalıştırıcı ayrıca, kaleci Harun Tekin ile de saha içerisinde uzun süren bir görüşme yaptı.