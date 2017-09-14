(Görüntülü Haber) Bursaspor'da Batalla belirsizliği sürüyor

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSASPOR\'da Pablo Martin Batalla, bugünkü antrenmanda takımdan ayrı çalışırken, Malatyaspor karşısında orma giyip giyemeyeceği konusunda belirsizlik sürüyor. Bursaspor, Süper Lig\'de Evkur Yeni Malatyaspor ile 16 Eylül Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıkları sabah saatlerinde Özlüce Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Pas çalışmasıyla başlayan idman, taktik ağırlıklı çift kale maç ile devam etti. Sakatlığı devam eden Sercan Yıldırım takımdan ayrı çalıştı. TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI Kasığındaki ağrılar nedeniyle 2 gün takımdan uzak kalan kaptan Pablo Martin Batalla ise bugünkü idmana katıldı. Ancak gribal enfeksiyon geçiren Bogdan Stancu ile birlikte takımdan ayrı çalışan Arjantinli oyuncunun, Malatyaspor\'a karşı oynayıp oynamayacağı netlik kazanmadı. Batalla\'nın Malatyaspor maçı kafilesinde yer alıp alamayacağı yarın yapılacak antrenmanın ardından netlik kazanacak. Öte yandan, yarınki idmanla birlikte bu maçın hazırlıklarını tamamlayacak olan yeşil beyazlı ekip, daha sonra Yenişehir Havalimanı\'ndan Malatya\'ya uçacak. Kamp yapacağı otele yerleştikten sonra yeşil beyazlılar maç saatini beklemeye başlayacak.