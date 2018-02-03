(Görüntülü Haber) Bursaspor'da 1 puan üzüntüsü (3)

Gürkan DURAL - Mehmet İNAN / BURSA, (DHA) Süper Lig\'de evinde Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Bursaspor\'da oyuncular maç sonrasında açıklamalarda bulundu. JOHN BOSTOCK: \"O ATEŞİN İÇİNDEYDİM\" Yeşil-beyazlı forma ile ilk maçına çıkan John Bostock, şimdiden kulübün tutkusunu hissettiğini belirterek, \"Aynı zamanda bu maçın önemini de hissediyorum o yüzden kazanamadığımız için üzgünüm. Geleli belki de sadece 36 saat oldu ama bazen yeni bir takıma geldiğinizde belki de en iyisi ateşin içerisine girmektir. Benim için de öyle oldu bugün, o ateşin içindeydim. Bu yüzden de mutluyum ilk maçımı oynayabildiğim için. Buraya gelmeden önce taraftarları tanıyordum, William Ekong da bana taraftardan bahsetmişti\" dedi. AZİZ BEHICH: \"TARAFTARIMIZ MÜTHİŞ DESTEK VERDİ\" Bursaspor\'un tecrübeli oyuncusu Aziz Behich ise son dakikada yedikleri gol için üzgün olduklarını dile getirerek, \"Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Beşiktaş’a karşı geriye düşmek kolay değil. İlk dakikadan, son dakikaya kadar iyi bir performans gösterdik. Taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Müthiş destek verdiler. İnşallah bu performansı devam ettiririz. Bu maçtan çok pozitif anlar çıkarabiliriz. İleriki haftalarda aynı performansı gösterebiliriz\" diye konuştu. YUSUF ERDOĞAN: \"BURSASPOR\'A YAKIŞIR BİR MÜSABAKA OYNADIK\" Yeşil-beyazlı ekibin genç oyuncusu Yusuf Erdoğdan da, hak etmedikleri bir golü son dakikada yediklerini söyleyerek, \"Bursaspor - Beşiktaş maçları her zaman çekişmelidir. Bugün de öyle maç oldu. Üst seviyede topun daha çok oyunda kaldığı bir maç oldu. Bursaspor’a yakışır bir müsabaka oynadık. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün taraftarlarımız da mutlu oldu. 3 puan alamadık ama oyun olarak daha fazlasını aldık. Sezon sonuna kadar aynı ciddiyetle devam etmek istiyoruz\" ifadelerini kullandı. BARIŞ YARDIMCI: \"90+3\'TE GOL YEMEK EN KÖTÜ ŞEY\" Bursaspor\'un tecrübeli savunmacısı Barış Yardımcı ise \"Hafta içi maça iyi hazırlandık. Beşiktaş maçları her zaman güzeldir. 3 puan almayı düşünüyorduk. Baştan bocaladık. Sonra istediğimiz seviyeye oyunu getirdik. 90+3’de gol yemek futbolcu olarak en kötü şey. O dakikada gol yediğinde insan çok üzülüyor. Tekrardan toparlanıp, Akhisar’dan puan ya da puanlar almak istiyoruz\" açıklamasını yaptı.