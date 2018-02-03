T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber) Bursaspor'da 1 puan üzüntüsü (3)

Gürkan DURAL - Mehmet İNAN / BURSA, (DHA) Süper Lig'de evinde Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Bursaspor'da oyuncular maç sonrasında açıklamalarda bulundu

03 Şubat 2018 12:39

Gürkan DURAL - Mehmet İNAN / BURSA, (DHA) Süper Lig\'de evinde Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Bursaspor\'da oyuncular maç sonrasında açıklamalarda bulundu. JOHN BOSTOCK: \"O ATEŞİN İÇİNDEYDİM\" Yeşil-beyazlı forma ile ilk maçına çıkan John Bostock, şimdiden kulübün tutkusunu hissettiğini belirterek, \"Aynı zamanda bu maçın önemini de hissediyorum o yüzden kazanamadığımız için üzgünüm. Geleli belki de sadece 36 saat oldu ama bazen yeni bir takıma geldiğinizde belki de en iyisi ateşin içerisine girmektir. Benim için de öyle oldu bugün, o ateşin içindeydim. Bu yüzden de mutluyum ilk maçımı oynayabildiğim için. Buraya gelmeden önce taraftarları tanıyordum, William Ekong da bana taraftardan bahsetmişti\" dedi. AZİZ BEHICH: \"TARAFTARIMIZ MÜTHİŞ DESTEK VERDİ\" Bursaspor\'un tecrübeli oyuncusu Aziz Behich ise son dakikada yedikleri gol için üzgün olduklarını dile getirerek, \"Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Beşiktaş’a karşı geriye düşmek kolay değil. İlk dakikadan, son dakikaya kadar iyi bir performans gösterdik. Taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Müthiş destek verdiler. İnşallah bu performansı devam ettiririz. Bu maçtan çok pozitif anlar çıkarabiliriz. İleriki haftalarda aynı performansı gösterebiliriz\" diye konuştu. YUSUF ERDOĞAN: \"BURSASPOR\'A YAKIŞIR BİR MÜSABAKA OYNADIK\" Yeşil-beyazlı ekibin genç oyuncusu Yusuf Erdoğdan da, hak etmedikleri bir golü son dakikada yediklerini söyleyerek, \"Bursaspor - Beşiktaş maçları her zaman çekişmelidir. Bugün de öyle maç oldu. Üst seviyede topun daha çok oyunda kaldığı bir maç oldu. Bursaspor’a yakışır bir müsabaka oynadık. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün taraftarlarımız da mutlu oldu. 3 puan alamadık ama oyun olarak daha fazlasını aldık. Sezon sonuna kadar aynı ciddiyetle devam etmek istiyoruz\" ifadelerini kullandı. BARIŞ YARDIMCI: \"90+3\'TE GOL YEMEK EN KÖTÜ ŞEY\" Bursaspor\'un tecrübeli savunmacısı Barış Yardımcı ise \"Hafta içi maça iyi hazırlandık. Beşiktaş maçları her zaman güzeldir. 3 puan almayı düşünüyorduk. Baştan bocaladık. Sonra istediğimiz seviyeye oyunu getirdik. 90+3’de gol yemek futbolcu olarak en kötü şey. O dakikada gol yediğinde insan çok üzülüyor. Tekrardan toparlanıp, Akhisar’dan puan ya da puanlar almak istiyoruz\" açıklamasını yaptı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkan DURALMehmetBURSA DHA Süper LigBeşiktaşBursasporJOHN BOSTOCKATEŞİNJohn BostockGeleliBenimBuBurayaWilliam EkongAZİZ BEHICHMÜTHİŞ DESTEK VERDİ" BursasporAziz BehichBeşiktaşaTaraftarlaraBizi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24