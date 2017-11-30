(Görüntülü Haber) Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen: "Performansımızdan mutluyum"

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - BURSASPOR Teknik Direktörü Paul Le Guen, Atiker Konyaspor\'un ligdeki iyi takımlardan olduğunu ve acil puana ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.



Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında deplasmanda 3 Aralık Pazar günü Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor\'da teknik direktör Paul Le Guen açıklamalarda bulundu. Atiker Konyaspor maçının zor olacağına işaret eden Fransız çalıştırıcı, \"Ligin iyi takımlarından bir tanesi ve acil puan ihtiyacındalar. Bence ligdeki pozisyonları tamamen Avrupa ligindeki katılımlarına bağlı. Ligdeki durumlarını zora sokan şey Avrupa ligindeki devam eden iddiaları” dedi.



Ziraat Türkiye Kupası\'nda dün oynanan Adanaspor maçında sakatlık yaşayan Nijeryalı stoper William Troost-Ekong\'un son durumuna ilişkin de bilgiler veren Le Guen, \"Atiker Konyaspor karşılaşmasında kesinlikle sahada olamayacak. Dün oyundan çıktı. Bugün de öğleden sonra MR taraması var. Hayale kapılamam, çok büyük ihtimalle oynamayacak. Harun ve Agu’nun eksikliğinin üstüne gelmesiyle beraber bizim için çok büyük bir eksiklik. Ekong da çok önemli, en iyi oyuncularımızdan bir tanesi. Savunma anlamındaki omurgalarımızdan eksik bir şekilde sahaya çıkmak zorunda kalacağız ama eksiklerimizden, oynatamadığımız oyunculardan şikayetçi olmaktansa onların yerine oynayacak oyunculara güvendiğimizi hissettirmeye çalışacağım” diye konuştu.



Le Guen ayrıca, sakatlık konusunda ligdeki birçok takımdan daha iyi durumda olduklarını söyledi.



Adanaspor karşılaşmasında alınan 2-0\'lık galibiyetten dolayı mutlu olduğunu kaydeden Fransız teknik adam, \"Kadromuz ilk 11’imizde düzenli olarak oynayan oyuncularla genç oyuncularımızın bir karışımıydı. Performansımızdan mutluyum. Mutlaka ki daha iyi olması gereken oyuncular ve daha iyiye gitmesi gereken şeyler var takımımızda” ifadelerini kullandı.



\"KARARLARI BEN VERECEĞİM\"



Adanaspor\'a karşı 2-0\'lık galibiyette 2 gol atan Furkan Soyalp\'in durumu hakkında değerlendirmelerde bulunan Paul Le Guen, şunları söyledi: \"Ligde de oynayabilecek seviyede. Furkan’ın dünkü iki golüne rağmen kendini geliştirmesi gereken hala çok fazla şey var. Daha az top kaybetmeli, saha içinde daha doğru daha etkili kararlar almalı. Kendisi de bunun farkında. Devamlı iletişim halindeyiz. Belki yakın zamanda bir Süper Lig karşılaşmasında ilk 11’de de görebiliriz ama o pozisyonda gerçekten çok büyük bir rekabet var. Pablo gibi Badu gibi oyuncularla rekabet etmek zorunda. O rekabetin sonundaki kararları da yine ben vereceğim.\"



HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR



Öte yandan yeşil beyazlı ekip, Atiker Koynaspor maçının hazırlıklarını Özlüce Tesisleri\'nde öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sakatlıkları bulunan Mikel Agu ve Harun Tekin\'in yanı sıra, Adanaspor maçında sakatlık yaşayan William Troost-Ekong da antrenmanda yer almadı. 1 haftadır takımla birlikte çalışan ve sakatlığını atlatan Yusuf Erdoğan\'ın ise maç kadrosunda yer alabileceği belirtildi. Isınma hareketleriyle başlayan idman pas çalışmasıyla devam ederken, yeşil beyazlı ekip basına kapalı bölümde taktik çalıştı. Adanaspor maçında 60 dakikadan fazla oynayan oyunculara ise düz koşu yaptı.