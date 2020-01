(Görüntülü Haber) Bursaspor Teknik Direktörü Le Guen Favori Beşiktaş (2)

Bursaspor Teknik Direktörü Paul le Guen, cumartesi günü İstanbul\'da oynayacakları Beşiktaş maçı öncesinde Özlüce Tesisleri\'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Beşiktaş ile oynanacak maçın önemini şehirde gezdiği her an kendisine taraftarların sürekli hatırlatmasına dikkat çeken Fransız Teknik Direktör Paul Le Guen, zor bir karşılaşma yapacaklarının altını çizdi. Le Guen, Bizim için güzel bir macera ve deneyim olacak. Biz belki favori değiliz, onlar favori ama iyi bir sonuç almak için elimizden geleni yapacağız. Onları rahatsız etmek, huzursuz etmek, doğru yolda olduğumuzu göstermek için elimizden geleni yapacağız diyerek şunları söyledi ÖNEMLİ BİR KARŞILAŞMA Bursaspor\'a gelmeden önce de biliyordum ama burada geçirdiğim süre içerisinde daha fazla farkına vardım bu maçın ne kadar önemli olduğunu. Şehir içinde zaman zaman taraftarlar ile denk geliyoruz. Onlar da bu konunun altını çok fazla çiziyor. Tamamen farkında olduğumu söyleyebilirim. İşte o yüzden de hafta başından beri sahadaki çalışmalarımız ve konsantrasyonumuz daha üst seviyede. Herkes elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyor. Zor bir karşılaşma olacak. Hepimiz bunun farkındayız. Umuyorum ki İstanbul\'dan bir şeyler alarak döneceğiz. DELARGE VE EKOKO OYNAYABİLİR Delarge ve Ekoko\'nun Beşiktaş maçında oynamasının muhtemel. Henüz rekabetçi seviyeye hazır değiller. Antrenman eksiklikleri, maç eksiklikleri var. Ancak mutlaka kadroda olacaklar. İlk 11\'demi başlarlar, yedek mi olurlar emin değilim. Ama ikisinin de kadroda olacakları kesin. TRANSFER BEŞİKTAŞ MAÇI SONRASI Beşiktaş maçından sonra bu konuyla alakalı durumlara bakacağız. Daha fazla eğileceğiz. Şu anda sadece bu maça konsantre olmak istiyorum. Şu an sadece bu maçta kadroda olabilecek oyuncularıma eğilmek istiyorum. Sonrasında mutlaka ki kadroya destek olabilecek oyuncularla alakalı çalışmalarımızı yürüteceğiz ama transferde adım adım gidiyor olmamız gerçekten hoşuma gidiyor. EKOKO TRANSFERİ MUTLU ETTİ Fransa\'dan tanıdığım Ekoko\'nun transferi beni çok memnun etti. Bir fırsat transferi aslında. İyi bir oyuncu ve serbest bir oyuncuydu. En iyi durumuna geri dönmesi için en az 3 hafta daha antrenmanlara devam etmesi gerecek. Genel olarak iyi bir transfer olduğunu söyleyebilirim. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ; - Le Guen açıklama HABER - KAMERA CEMAL EKENTOK- ENVER FATİH TIKIR BURSA (DHA)