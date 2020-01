(Görüntülü Haber) Bursaspor Başkanı Ali Ay: "Transfere 9 milyon Euro harcadık"

Bursaspor Başkanı Ali Ay, \"Titi, Ekong, Badu, Agu, Ekoko, Dalarge, Ozan Can ve Barış Yardımcı için bonservis ve kiralama bedeli olarak 3 milyon Euro harcadık. Toplam maliyet 6 milyon Euro, 9 milyona yakın giderlerin üzerine maliyet bindi\" dedi.



Bursaspor Kulübü\'nün olağan Divan Kurulu toplantısı, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi\'nde yapıldı. Yeterli çoğunluğun sağlandığı toplantıda konuşan Divan Başkanı İdris Sevinç, Başkan Ali Ay ve yönetimine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etmeleri gerektiğini vurguladı. İdris Sevinç, \"Yönetim kıt kaynaklarla görev yapmaya çalışıyor. Divan olarak sizlerden kombine de gayret göstermenizi istiyorum. Bizim de katkımız olsun. Bundan sonraki toplantılarımızı yeni stadımızda yapmak istiyoruz. Çalışmalarımız sürüyor. Taraftar profilimiz gençleşti. Gençlerden küfürlü protestolardan kaçınmalarını istiyoruz. Geçen yıl 1 milyon 700 TL ceza ödedik. Bu da bir futbolcu parasıdır. Bu konuda duyarlı olmalarını arzuluyorum\" dedi.



Daha sonra eski başkanlardan Kadir Şankaya, yöneticilerden Şükrü Akyollu, Recep Günay, Behzat Çavdar divanda açıklamalarda bulundular.



Yönetici Fatih Pulat, yapılan eleştirilerle ilgili olarak, \"Recep Günay başkanıma hassasiyeti nedeniyle teşekkür ediyorum. 2017 yılı bütçesinin mali genel kurul yapılmadığı için usulsüz olduğu söylenmişti. Detaylı araştırdık. Tüzük, yeni kongre sonrasında geçerlilik kazanacak. O nedenle 2016 yılında alınan harcama onayına göre harcama yaptık. Hukuka ve tüzüğe aykırı harcama yapmadık. Bir de Başkan Ali Ay\'ın kulübe verdiği 10 milyon Euro, yani 43 milyon TL oldu\" diye konuştu.



BAŞKAN AY: \"BU SENEKİ TRANSFERLERİ İNCE DETAYINA GÖRE YAPMAK İSTEDİK\"



Bursaspor Başkanı Ali Ay, geçen yıl sıkıntılı bir sezon yaşandığını bu yıl ise kazanılan tecrübeler ile yola çıktıklarını ifade ederek, \"Bu seneki transferleri ince detayına göre yapmak istedik. Titi, Ekong, Badu, Agu, Ekoko, Dalarge, Ozan Can ve Barış Yardımcı\'yı aldık. Bonservis ve kiralama bedeli olarak 3 milyon Euro harcadık. Toplam maliyet 6 milyon Euro, 9 milyona yakın giderlerin üzerine maliyet bindi. Aslında en önemli transferimiz Paul Le Guen hocamız. Dünya\'daki en iyi 15 hocadan birisi. Geçen sezon antrenör konusunda başımız ağırmıştı. Aklımızdan Lucescu geçmişti, Prosinecki vardı. Prosinecki\'nin olmaması, Le Guen ile anlaşmamızı sağladı. Egosu olmayan bir hoca. Sabah 9.00\'dan gece 19.00\'a kadar çalışan birisi. İnsani ilişkileri ve futbolcusuyla ilişkisi çok iyi. Bundan sonra da iyi gitmesini temenni ediyoruz\" dedi.



\"SEZONU BAŞAKŞEHİR\'DE AÇTIK\"



Sezonu Medipol Başakşehir maçıyla açtıklarını belirten Başkan Ali Ay, \"Takımımız çok iyi mücadele ettiler. Son 20 dakikada baskı kurduk golü atamadık. Mücadelenin karşılığı beraberlik olmalıydı. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Yenilgiye karşın futbolculara destek verdi. Zorlu Alanyaspor maçı vardı. 2-0\'dan 2-2 olunca eyvah yine sıkıntımı çekeceğiz oldu. Bir taraftan mali tablo ile uğraşıyoruz, diğer tarafta başarı gelmiyor. Bende ayak ayak üstüne atıp maç izlemek içimden geçiyor. Oyuncular mücadele ettiler 90+\'da golü attık ve kazandık\" şeklinde konuştu.



\"TAKIM BEŞİKTAŞ MAÇI SONRASI HAZIR OLACAK\"



Beşiktaş maçı sonrası 2 haftalık aranın olduğunu ve takımın bundan sonra hazır hale geleceğini dile getiren Ali Ay, \"Özellikle hocamız sağ bek istiyor. Burada sayısal eksik var. En az bir tane kanat oyuncusu alacağız. 2 oyuncu ile temasa geçtik. Bir tanesi Portoli Hernanni cuma akşamı cevap verecek. Twumasi, 2 gol atıp,2 sasist yapınca başkanı vermek istemedi. 1-2 alternatefimiz var. İyi bir takım olduk. Ekoko hocamızın eski talebesi, Paris ve Lyon\'dan tanıyor\" diye konuştu.



\"TRANSFERE KAYNAK LAZIM\"



Transfer için kaynak gerektiğini ve kolay olmadığını söyleyen Başkan Ay, \"Bursa\'da çok zor. Oyuncuyu almakla iş bitmiyor. Ödemeleri zamanında yapmanız gerekiyor. Geçmişten gelen borç yükü nedeniyle yeni kaynaklar yaratmamız gerekiyor. Çalışmalar oluyor, karşılığı alınıyor, stat ismi ve arazi işini sonuçlandırmamız gerekiyor. Anadolu\'nun en ücra köşesindeki takımlar kaynak bulunurken, maalesef Bursa\'da olmuyor. Taraftarda hiçbir sıkıntımız yok. Ürün konusunda yardımcı olmaya bütçeleriyle çalışıyorlar. Madalyonun öbür yüzüne baktığımızda ekonomik açıdan yalnız bırakılmış kulübüz. İş dünyasına, BTSO ve OSB\'lere teşekkür ediyorum. Güzel kampanya başlattık. İlk kez oluyor. 20 bin kombineydi, 11-12 binlere ulaştık diye düşünüyorum. Kombine sayısının 28 bine ulaşmasını bekliyorum\" dedi.



\"İSİM HAKKI İÇİN BABAYİĞİT ARIYORUZ\"



Stadın isim konusu için sınıfta kaldıklarını ve çok uğraş verdiklerini kaydeden Ay, \"Dünya çapında markalarımız var. Türk ekonomisinin can damarı, ikinci büyük endüstri şehri, ihracatta ikinci şehiriz. Maalesef stat ismi konusunda sınıfta kaldık. Çok uğraş verdik hala veriyoruz. 2-3 ay içerisinde beli olur. Bir baba yiğit çıkar stadın isim hakkını alır. Bilet satmakla loca satmakla ancak işi çevirirsiniz. Borcu ödeyemezsiniz. Zamana ihtiyaç var. Aralık ayında mali genel kurulda güzel sonuçları veririz. Hepimiz memnur oluruz\" diye konuştu.



BÜTÇEYİ DENKLEDİK



Kulüp olarak 170 milyon gelir, 170 milyon da gider oluduğunu söyleyen Başkan Ali Ay, \"Giderler bütçe yaptık, herşey doğru 170 milyon gelir, 170 de gider var. Bazı futbolcuları harcamazsak üzerine 500 bin daha eklememiz gerekecek. Göndermek için çaba harcıyoruz. 1 hafta vaktimiz var. Çok fazla zarar etmeyelim. Necid 200 bin Hollanda verdi. Aldığı 900 bin. Farkını bizden istiyor. Faty İsrail\'e gitmedi. Belçika\'ya gidecek. Sercanla ilgili çalışmalar oluyor. Furkan Özçal\'ın menajeriyle yarın tekrar görüşeceğim. Şunu rica ediyorum. Trabzon maçından sonra çok güzel birliktelik yakalandı. İlk divanda bende fevri hareket ettim. Onlardan özür diliyorum\" dedi.