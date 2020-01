(Görüntülü Haber) Bursaspor, Abdullahi Shehu ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) Bursaspor\'un yeni transferi Abdullahi Shehu, yeşil beyazlı kulüp ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Shehu, \"Burada olmaktan oldukça mutluyum. Umarım büyük başarılar elde edebiliriz\" dedi. Bursaspor, Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Anorthosis Famagusta\'da forma giyen Abdullahi Shehu\'yu renklerine bağladı. Nijeryalı oyuncu kendisini 2.5 yıllığına Bursasporlu yapan sözleşmeye imza attı. Özlüce Tesisleri\'nde düzenlenen imza törenine Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu ve Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Hasan Parlakay katıldı. ALİ ADEMOĞLU: \"DÜNYA KUPASI\'NDA 3 TANE BURSASPORLU İZLEME ŞANSIMIZ OLACAK\" Bursaspor\'un bu sene transferlerinde özel bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Ali Ademoğlu, \"Teknik heyeti, başkanı ve yönetimiyle karar veriliyor. 2 ay önce hocamız Paul Le Guen, Shehu\'yu bize önerdi ve çok ciddi incelemeler yapıldı. Zaten futbolcunun geçmişini konuşmaya gerek yok. Nijerya Milli Takımı\'nda 16 maça çıktı. İnşallah Shehu ile birlikte dünya kupasında 3 tane Bursasporlu izleme şansımız olacak. Kariyer ve karakteri de son derece araştırıldı. Kentimize en uygun futbolcu olduğu anlaşıldı. Başkanımız karar verdi ve Bursaspor\'a kazandırdık. Bursaspor\'a yaptığımız transferlerin kalitesini tartışmaya gerek yok. Biraz zamana ihtiyacımız var. Bu transferlerle başarıyı hep birlikte elde edeceğimizi düşünüyorum. Bu transfer Bursaspor\'umuza hayırlı olsun. Bursaspor Başkanı Ali Ay, son güne kadar ne gerekli görülürse menfaatlerimiz de bunu gerektiriyorsa her an her şey olabilir\" açıklamasını yaptı. ABDULLAHI SHEHU: \"UMARIM BAŞARILAR ELDE EDER, AİLE OLARAK BUNU KUTLARIZ\" Yeşil beyazlı ekibin yeni transferi Abdullahi Shehu ise, takıma yardımcı olabilmek için geldiğini belirterek, \"Umarım büyük başarılar elde edebiliriz. Avrupa yolunda takıma yardımcı olmak için hatta Şampiyonlar Ligi\'nde olabilmek için buraya geldim. Burada olmaktan oldukça mutluyum. Taraftara da teşekkür etmek için bu fırsatı kullanmak istiyorum. Sosyal medyadan da birçok kez bana ulaşmaya çalıştılar. Umarım burada başarılar elde eder ve sezonun sonunda da burada bir aile olarak bunu kutlarız\" diye konuştu. \"OYUNCU OLARAK KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM\" Sağ bek, orta saha ve stoperde oynamışlığı olduğunu dile getiren 24 yaşındaki oyuncu, \"Ama tabii ki bunun kararını hoca verecek. Uygun gördüğü yerde oynamaya hazırım. Paul Le Guen\'in ismini Nijerya Milli Takımı ile anıldığında duymuştum. Beni kadrosuna katmak istediğinde de araştırma fırsatı buldum. Oyuncu olarak kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü kariyerime bir şeyler katacağını düşünüyorum. Tabii ki hocanın ne istediği önemli. Hücuma katkı verebilmeyi, tabii ki severim. Hocamız benden hücuma daha çok katkı vermemi isterse veririm\" ifadelerini kullandı. \"HER ZAMAN EN İYİSİNİ VERMEYE ÇALIŞTIM\" Nijerya Milli Takımı\'nda da oynadığını hatırlatan Shehu, \"Nijerya U20 Milli Takımı\'nda ve Nijerya Olimpik Milli Takımı\'nda izlediyseniz, her zaman en iyisini vermeye çalıştığımı görürsünüz. Bunun kolay olduğunu düşünmüyorum. Milli takıma bakarsanız, kaliteli oyuncular var. Benim için de düzenli olarak orada oynamak iyi bir şey. Bu da herhangi bir seviyede oynayabileceğimi gösteriyor\" açıklamasını yaptı.