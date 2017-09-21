(Görüntülü Haber) Bursaspor - Tarsus İdman Yurdu maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası 3\'üncü Tur mücadelesinde Bursaspor, evinde Tarsus İdman Yurdu\'nu 4-0\'lık rahat bir skorla geçerek üst tura yükseldi.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, alınan sonuç ve ortaya konulan oyundan mutlu olduğunu söyledi. Fransız çalıştırıcı, \"Mutlu olduğumu söyleyebilirim. Karşılaşmaya iyi başladık, ilk 5 dakika bittiğinde 2-0 öndeydik. Bu harikaydı. Özgüvenli oynadık. Sonraki dakikalarda ise oyunun belli bölümlerinde üretkenliğimiz düştü ama genel olarak takımın performansından mutluyum\" dedi.

\'BURSASPOR\'A DİRENEBİLDİĞİMİZ KADAR DİRENMEYE ÇALIŞTIK\'

Tarsus İdman Yurdu Teknik Direktörü Özcan Kızıltan ise maç sonu yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı: \"Bursaspor ile Bursa\'da oynamak, oyuncularım için önemli bir deneyim oldu. Çok genç bir kadro ile Bursa\'ya geldik, haftasonu Aydınspor ile önemli bir maçımız var. Ancak var olan takımımızla bugün en iyisini ortaya koymaya çalıştık. İzleyenlere keyifli bir maç izlettirmeye çalıştık. Erken gelen iki gol moral olarak bizi olumsuz etkiledi, direnebildiğimiz kadar Bursaspor\'a direnmeye çalıştık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Özellikle Paul Le Guen\'e de teşekkür ediyorum, çok ciddiye aldı bu maçı. Galatasaray maçları olmalarına rağmen hemen hemen tam kadro sahaya çıkardı. Bu maçı ciddiye almak, mesleki anlamda benim için önemliydi. Bizim kupa hikayemiz burada sona eriyor, lig hikayemize yeniden başlıyoruz.\"