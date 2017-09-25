(Görüntülü Haber) Bursaspor - Galatasaray maçının ardından

Galatasaray Futbol Direktörü Ergün: \"Çok mutluyuz, çok keyifliyiz\"

\"Taraftarımız da müthiş destek oldu, buraya kadar geldiler ağızlarına sağlık\"

Galatasaraylı Sofiane Feghouli: \"Bu galibiyet taraftarımıza armağan olsun\"

Bursasporlu Yusuf Erdoğan: \"Bu gece rahat uyuyamayacağız\"





Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Bursaspor galibiyetinin ardından bu yıl ilk defa geriye düştüklerine işaret ederek, \"Bursaspor taraftarının verdiği güçle dirençli oynamaya başladı. İkinci yarı boyunca oyuncu değişiklikleriyle birlikte mücadelemizi ortaya koyduğumuz zaman kalitemiz de kendiliğinden geldi. Taraftarımız da müthiş destek oldu, buraya kadar geldiler ağızlarına sağlık. Çok mutluyuz, çok keyifliyiz. Çok zor deplasmandı, buradan galibiyetle dönmek bizi daha da motive etti. Çok şükür sakat oyuncumuz da yok, Karabükspor hazırlıklarına başlayacağız\" dedi.



Sofiane Feghouli\'nin attığı gol ile ilgili konuşan Cenk Ergün, \"Oyuna girdikten sonra çok etkili oldu. Hem kanatta yaptıkları, hem de atmış olduğu gol ile kalitesini ortaya çıkarttı. Önümüzdeki maçlarda tam hazır olacağını tahmin ediyorum. Hocanın seçimlerinde zorluk olacak ama zorluk buradan gelsin. Tolga da golcülüğünü gösterdi, Harun da güzel bir oyun oynadı\" diye konuştu.



\"HAKEM İYİ BİR YÖNETİM GÖSTERDİ\"



Sözlerine devam eden Cenk Ergün, \"Igor Tudor, devre arasında takımla yaptığı konuşmada kendilerinden karakter ve mücadeleyi sahaya koymalarını istemişti. Ona rağmen gol gelmeyince hocamız 3\'lü savunamya döndü. Goller de arka arkaya geldi. Yasin de sonradan girmesine rağmen elinden geleni yaptı. Bütün oyuncularımız güzel performans sergilediler\" ifadelerini kullandı. Ergün ayrıca, Fırat Aydınus\'un yönetimi içinse şöyle dedi: \"Genel olarak başarılıydı, bir kaç kritik pozisyon var lehimize olması gereken, atlanmış gibi ama hakem 4\'lüsü iyi bir yönetim gösterdi, bizim çocuklarımızda ellerinden geleni yaptılar.\"



\"ÇOK MUTLUYUZ\"



Galatasaray\'ın 1 golüne imza atan Sofiane Feghouli ise, \"Benim için çok önemliydi, bu gol takım için çok değerliydi. İkinci yarı baskılı oynadık, burası zor bir deplasman olmasına rağmen kazanmasını bildik, ayrıca ambians da çok güzeldi. 3 puanı aldık, mutluyuz. Bu galibiyet taraftarımıza armağan olsun\" şeklinde konuştu.



Tecrübeli oyuncu fiziksel olarak eksikliği olduğunu ama bunun çok için çalıştığını da sözlerine ekledi.



\"BU GECE RAHAT UYUYAMAYACAĞIZ\"



Bursaspor\'dan Yusuf Erdoğan ise, \"Gerçekten yazık oldu, çok iyi oynadığımız maçı kaybettik. Yenileceksen böyle yenil diyeceğim ama elimizdeki maç akıp gitti. İyi mücadele ettik, sonucu elde edemedik. Bu gece rahat uyuyamayacağız ama yarından itibaren Kayseri maçına odaklanmak istiyoruz, çok üzgünüz\" açıklamasını yaptı.