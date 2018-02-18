(Görüntülü Haber) Bursaspor - Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından

GÜRKAN DURAL, ENVER FATİH TIKIR - BURSA / DHA Paul Le Guen: \"Burada mutluyum, nasıl istifa edebilirim? Erol Bulut: \"1 puan altın değerinde\" Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, maç sonu yaptığı açıklamada, \"Bugün aldığımız sonuç bizim için hayal kırıklığı. Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi, oyuncularım tamamen motivelerdi maça ama yetmedi. Etkili değildik, çok fazla duran top kazanıp, orta yaptık, pozisyonlar yarattık ama ödülünü alamadığımız aşikar. Oyuncularıma eleştiri getiremem, ellerinden geleni yaptılar, savaşma ruhunu ortaya koydular\" dedi. Kendisinin geleceği ile yöneltilen soruya cevap veren Le Guen, \"Çok çalışacağım tabii ki, her gün kendimi adıyorum. Çok çalışıyorum, kulüpte çok zaman geçiriyorum. Kulübü iyi yere götürmek adına çalışmaya devam edeceğim. Başımı dik tutmak zorundayım, savaşmak zorundayım. Oyuncularıma profesyonelce davranmaları konusunda yardımcı olmalıyım, burada devam edeceğim. Mutluyum. Liderliğimi ortaya koyacağım\" diye konuştu. Bugün yaşadığı hayal kırıklığının daha öncekilerden farklı olduğunu belirten Fransız çalıştırıcı, \"Aldığımız sonuç hayal kırıklığı, oyuncularımla ilgili çekincem, üzüntüm ya da hayal kırıklığım yok. Bugün herkes elinden geleni yaptı. Savaşma ruhunu net bir şekilde ortaya koydular. Gol atmalıydık, oyunumuzu sonuca çevirmeliydik, hayal kırıklığım daha öncekilerle aynı değil\" ifadelerini kullandı. Oyuncularının tamamının Evkur Yeni Malatyaspor maçını kazanmak istediğinin altını çizen Le Guen, \"Bence oyuncularım savaştılar, dışarıdan konuşmak bazen kolay olabiliyor ama belki de sorun diye görüdüğümüz şeyin çözümü başka bir yerde olabiliyor ama daha etkili olmalıydık bunu kabul ediyorum, ortalar yapılırken daha fazla oyuncu ile ceza alanına girebilirdik. Şu an içinde bulunduğumuz duruma oyuncularım reaksiyon gösteriyor hepsi üzüntü içerisindeler\" açıklamasını yaptı. Le Guen ayrıca, 2 yıllık sözleşmesinin bulunduğunu söyleyerek, \"Nasıl istifa edebilirim? Burada kalmak için elimden geleni yapacağım\" dedi. EROL BULUT: \"1 PUAN ALTIN DEĞERİNDE\" Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise maç sonu yaptığı açıklamada \"Bugün, bu maça çıkmadan önce hedefimiz, yenemiyorsak yenilmeyeceğizdi, 1 puandı. O istediğimiz 1 puanı alabildik. Güçlü bir takıma karşı oynadık, 1 puan gerçekten altın değerinde. Defans anlamında çok iyi işler yaptık, iyi baskı uyguladık. Hücumda yakaladığımız bir iki pozisyon vardı, daha etkili çıkmalıydık. Takımımızı iyi defans yaptığından dolayı tebrik ediyorum\" ifadelerini kullandı.