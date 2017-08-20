(Görüntülü Haber) Bursaspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Bursaspor\'un Aytemiz Alanyaspor\'u son dakika golüyle 3-2 yenmesinin ardından yeşil beyazlı futbolcular maç sonu büyük sevinç yaşadı. Paul Le Guen takımının ilk yarıdaki oyunundan memnun olduğunu belirtti. Safet Susiç ise verilen penaltının haksız olduğunu iddia etti. PAUL LE GUEN: \"SONUÇ SEVİNDİRİCİ\" Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, \"Sonuç beni sevindirdi. İlk yarıdaki performanstan memnunum. Oyunun kontrolünü ikinci yarı kaybettik. Oyunu zorlaştırdık. Önemli bir galibiyet aldık. Taraftarlarımız yaptıkları katkı ve verdikleri destekle sahadaki ambiansı güzelleştirdi ve 3 puana katkı verdi. Takımda oyundan kopmadı. Açıkçası Delarge oyuna atmadan önce en doğru kararı almaya çalıştım. John sakatlığında değişiklik yaptık. Risk alıp bekleyemeyi tercih ettim. Delarge takımla sadece 1 haftadır çalışıyor. Son 20 dakikada rakip takıma tehlike yaratacağını düşündüm\" dedi. \"2-3 TAKVİYE YENİ HAFTADA OLACAK\" Daha sonra basın mensuplarının sorularını cevaplayan Le Guen gecenin tek negatif olayının Kubilay\'ın protesto edilmesi olduğunu belirterek şunları söyledi: \"Kubilay olayına bakarsanız gecenin tek negatif olayı buydu. Akademiden çıkmış genç ve Bursalı oyuncu. Büyük potansiyeli var. Kendine güvenini yeniden kazanması lazım. Bunun içinde herkesin, taraftarın ona yardımcı olması gerekir. Zeminden şikayetçi olmamaya çalışıyoruz. İyi olacağının sözünü verdiler. Oyunculardan çok şeyler istiyoruz. Bunu isterken sahamızında iyi olması gerekir. Bu oyunumuzu etkiler. Önümüzdeki günlerde transferlerle ilgili iyi haberler olacak. Hem sizin hem bizim istediğimiz 2-3 oyuncu alınacak. Transferi başkanımızla birlikte aynı şekilde düşünüyoruz. İyi haberler vereceğiz.\" SAFET SUSİÇ: \"MAÇI KAZANABİLİRDİK\" Aytemiz Alanyaspor teknik direktöre Safet Susiç, maçın hakemine verdiği penaltı nedeniyle tepki gösterirken şunları söyledi: \"Bursasporu tebrik ediyorum. Bizden iyi oynadılar 2-0 öne geçtiler. 2. yarı biz daha iyi oynadık pozisyonlar bulduk 2-2\'yi yakaladık öne de geçebilirdik. Maalesef bu maçı da kaybettik. Senelerce Türkiye\'de çalıştım. Hakemler için konuşmadım. Geçen hafta, bu hafta çalınan penaltılar sürpriz oldu. Bu penaltı kararları da skora yansıdı. Maça gelirken bir puanı düşünüyorduk. İlk yarı korkak oynadık, geri çekildik. Geri pas yaptık, hücuma çıkamadık. İkinci yarı risk aldık. Maçı 2-2\'ye getirdik. Son dakika golüyle kaybettik. Bursaspor\'un kazanması gerektiğini biliyordum. Bizden fazla istediler. Gol atamazlarsa üzerimize gelecekti boşluk bulacaktık. 2 gol üst üste gelince risk almadılar.\"