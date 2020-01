(Görüntülü Haber) Bursalı iş adamlarına kurumsal yönetimin önemi anlatıldı

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği\'nin ev sahipliğini yaptığı ve pek çok sivil toplum kuruluşunu desteği ile Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, Bursalı iş adamlarına kurumsal yönetimin ne olduğunu ve şirketlerin neden kurumsal yönetimi tercih etmeleri gerektiği konusunda panel gerçekleştirdi. Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği\'nin ev sahipliğini yaptığı, şirketlerde kurumsallığın öneminin anlatıldığı panel, Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Aydın Pandır ve Beyazıt Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Beyazıt\'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş damları Derneği Başkanı Abdullah Bayrak, son yıllarda kurumsallığın çok önem kazandığına dikkat çekerek, şöyle dedi: \"İşletmeler iş yapacakları firmaların kurumsal olup olmadıklarına baktıkları gibi kişiler de gerekiyorsa kurumsal bir firmada işbaşı yapmayı tercih ediyorlar. O nedenle kurumsallık her geçen gün daha da önem kazanmaya başladı. Biz de bu derneğin değerli konuşmacılarını Bursa\'da ağırlayarak kurumsallık nedir, ne için önemlidir gibi soruların cevaplarını verileceği bu toplantıyı düzenledik.\" Kurumsal yönetimi \"İlkeleri halka açık olsun olmasın bir şirketin işleyişine bir disiplin getiren, onun bütün yönetim sinerjisini sağlayan kurallar dizinidir\" diyerek tanımlayan Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Aydın Pandır, bu durumun her türden şirket için önem taşıdığına dikkat çekerek, şöyle dedi: \"Son yıllarda aile şirketleri halka açık olmasa dahi kurumsal yönetime geçiş konusunda çok istekliler. Bizim Anadolu\'daki toplantılarınızda hep bu durumla karşı karşıyayız. Bir kere bu şirketler günün birinde yabancı bir ortakla birleştirilirse, bu yabancı ortaklar şirketlerin kurumsal yönetimde olup olmadığını çok önem verecekler. ikincisi borsaya açıldıkları takdirde bu kurumsal yönetime geçiş onlar için önemli bir fayda sağlayacak. İhracat durumlarında ise mutlaka müşterileri de kurumsal şirketler ise onların nasıl yöneticilerini dikkate alarak seçim yapacaklar. Yani her yönüyle şirketler bu durumdan ekonomik fayda sağlayacak.\" \'YÖNETİM KURULU BİREYSEL BİR YAPI DEĞİLDİR\' Panel kapsamında katılımcı iş adamlarının sorularına yanıt vererek şirket sahipleri ve yönetim kadrosunda çalışanlara tavsiyelerde bulunan Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar, kurumsal yönetimin temel taşı olan yönetim kurulu anlayışının bireysel bir yapı değil şirketlerin üst aklı olduğuna dikkat çekti. Acar, şöyle konuştu: \"Yönetim kurulu ortak karar mekanizmasıdır. Dolayısıyla Yönetim Kurulu Başkanı, diğer üyelere göre daha üstün bir görevde değildir. Orkestra şefi gibidir. Bu orkestrayı doğru şekilde yönetmek lazım. Bazı durumlarda patronun yönetim kurulu başkanı olduğu şirketlerde orkestra çalışmıyor. Patron oturuyor, orkestrada kimse ses çıkarmıyor, patron tek başına söylüyor. Geri kalan herkes \'başüstüne efendim\' diyor. Bu durum böyle olduğunda şirketinin kurumsal yönetim ile alakası kalmamış oluyor. Haliyle yönetim kurulu sadece şeklen yer alıyor. Bu mekanızmaya insan organizmasına bakar gibi bakmak lazım. Bir vücut düşünün; kafa çalışmıyor, ama kollar bacaklar çalışıyor. Bir oraya çarpıyor bir buraya. Bir şirketin beyin fonksiyonu çalışmadığımız takdirde şirketin diğer fonksiyonlarının sağlıklı çalışmasını beklemek hayal olur.\"