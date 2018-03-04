(Görüntülü Haber) Bursa'dan Mehmetçik'e 80 koç

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA\'nın Osmangazi ilçesinde düzenlenen kampanyayla Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için Afrin\'e 80 koç gönderildi. Merkez Osmangazi ilçesi Mehmet Akif Mahallesi\'nde düzenlenen kampanyayla 80 küçükbaş, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görevli askerler için Afrin\'e gönderildi. Gönüllü mahalle sakinlerinden toplanan paralarla 80 milyon Türk vatandaşı adına, kınalı 80 koç satın alındı. Afrin\'e TIR ile gönderilecek koçlar, mahallede düzenlenen törenle yola çıkarıldı. Kampanya hakkında bilgi veren muhtar Musa Ünal, \"Mahalle sakinlerimizden Afrin operasyonu için orada bulunan askerlerimize kınalı koç gönderelim, diye talep geldi. \'80 milyon insanı temsilen 80 adet koç gönderelim\' dediler. Değerlendirdik, uygun gördük ve böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Mahalle halkının çabalarıyla 10 gün içinde 70 bin lira toplayarak, 80 koç satın aldık. Allah, oradaki çarpışan askerimizin yar ve yardımcısı olsun\" dedi. Kampanyanın yürütülmesini üstlenen mahalleli Ali Kıran ise \"Bizim amacımız, birlik ve bütünlüğümüzü göstermek, biraz küllenen milli duygularımızı yeşertmektir. Kampanyamız, askerimizin ihtiyacı olduğundan değil; milli duygularımızı yaşatmak amacıyla düzenlenmiştir. Kampanyamız halen devam ediyor ve çok iyi gidiyor. Mahallelimizde müthiş birlik ve beraberlik var. Vatan, deyince bizde akan sular durur. İnanılmaz duygular içerisindeyim. Allah oradaki Mehmetçik’imizi, devletimizi, milletimizi korusun, birlik ve beraberliğini bozmasın\" diye konuştu.