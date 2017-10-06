(Görüntülü Haber) Bursa'daki DEAŞ operasyonu kameralarda

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)- BURSA Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gece saalterinde düzenlenen ve 6 DEAŞ\'lı terör örgütü üyesinin gözaltına alındığı operasyonun kamera görüntüleri ortaya çıktı. Bursa\'nın İnegöl ve Gemlik ilçelerinde terör örgütü DEAŞ\'a yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İnegöl ve Gemlik Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler, iki ilçede önceden belirlenen üç adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat Polisleri ve zırhlı araçlar da destek verdi. Söz konusu adreslere baskın yapan ekipler, 5\'i Suriye 1\'i Azerbeycan uyruklu 6 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda örgütsel dökümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Özel Harekat Polislerinin önceden tespit edilen evlere baskın yapması, koçbaşı ile kapıları kırması ve terör örgütü üyelerini gözaltına alması polis kameralarına yansıdı.