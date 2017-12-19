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(Görüntülü Haber) Bursa'da zincirleme kazada 3 öğrenci yaralandı

BURSA, (DHA)- BURSA'da, kamyonun arkadan çarptığı kamyonet, liseye giden 3 öğrenciye çarptıktan sonra 2 aracın üzerine düşerek durabildi

19 Aralık 2017 14:54

BURSA, (DHA)- BURSA\'da, kamyonun arkadan çarptığı kamyonet, liseye giden 3 öğrenciye çarptıktan sonra 2 aracın üzerine düşerek durabildi. Kazada yaralanan öğrenciler hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, dün öğlen saatlerinde merkez Kestel ilçesinde meydana geldi. Gürsu Kavşağı\'nda 59 YD 733 plakalı kamyonete arkadan çarpan kamyon, kontrolden çıktı. Kamyon, bu sırada yolda yürüyen lise öğrencileri M.B., S.Y. ve M.H.\'ye çarptıktan sonra park halindeki 2 otomobilin üzerine düşerek durabildi. Kazada yaralanan öğrenciler hastaneye kaldırılırken, Bursa- Eskişehir karayolu bir süre araç trafiğine kapandı. 

Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen ve sürücülerinin isimlerini belirlenemediği kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

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