(Görüntülü Haber) Bursa'da zincirleme kaza :4 ölü, 10 yaralı (Yeniden)

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın merkez Nilüfer ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.



Cemal Gökhan Çalışkan, dün gece yönetimindeki 16 SJT 66 plakalı otomobil, Oyak Renault Fabrikası\'ndaki işçileri taşıyan 16 S 2106 plakalı servis midibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisi ile midibüs, Erdoğan Ağtürk yönetimindeki 16 UAU 77 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Zincirleme trafik kazasında, Oyak Renault Fabrikası\'nda çalışan işçilerden 40 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Hakan Şibay, 41 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Mesut Güney, evli ve 1 çocuk babası, 47 yaşındaki Güray Kanşıra ile midibüse çarpan 16 SJT 66 plakalı otomobilde bulunan 31 yaşındaki Neslihan Namlucuoğlu öldü, 10 kişi ise yaralandı. Bu arada dün gece kazada ölen Güray Kanşüra\'nın isminin yanlışlıkla \'Akın Demirkan\' olarak bildirildiği ortaya çıktı.



BURSA DA TOPRAĞA VERİLECEKLER



Kazada ölenlerden Hakan Şibay\'ın cenazesi bugün merkez Osmangazi ilçesi Hacıilyas Mahallesi Hacıilyas Camii\'nde ikindide kılınacak cenaze namazı ardından toprağa verilecek. Mesut Güney\'in yarın merkez Nilüfer ilçesi OSB Camii\'nde, Güray Kanşura\'nın Hacıilyas Camii\'nde kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuklarına uğurlanacağı belirtildi.



Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen kaza ile ilgili soruşturmaya Bursa Cumhuriyet Savcılığı\'nca başlandı.