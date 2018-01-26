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(Görüntülü Haber) Bursa'da yarım milyon liralık kapkaç kamerada

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da işadamı Erkan T

26 Ocak 2018 20:51

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da işadamı Erkan T.\'nin, bankaya götürmek için yaya olarak yola çıktığı 500 bin liralık dövizin bulunduğu çanta, kapkaç yöntemiyle çalındı. Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde meydana geldi. Soğanlı Mahallesi’nde oturan tekstilci Erkan T. (41), 500 bin lira değerindeki dövizi bankaya yatırmak için yaya olarak yola çıktı. Erkan T. Demirtaş Mahallesi’ne geldiğinde arkadan yaklaşan bir kişi, dövizin içinde bulunduğu çantayı kapıp, kaçtı. Çevredekilerin tekme atıp müdahale etmek istediği kapkaççı, kendisini bekleyen lüks otomobile bindi. Otomobil hızla uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 

Olay anı, bölgedeki işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

 

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