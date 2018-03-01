(Görüntülü Haber) Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, narkotik ekipleri tarafından eş zamanlı olarak 12 adrese düzenlenen operasyonda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Koçbaşı ile kapıların kırıldığı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi\'nde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Akşam saatlerinde yaklaşık 150 polis, önceden tespit edilen 12 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Ekipler kapıları koçbaşı ile kırarak evlere girdi. Operasyona narkotik madde arama köpeği Rona\'da katıldı. Evlerde yapılan aramalarda 150 gram esrar, 60 gram bonzai, 28 adet extacy hap, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.