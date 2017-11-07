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(Görüntülü Haber) Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'da narkotik polislerinin uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyonunda 4 şüpheli, gözaltına alındı

07 Kasım 2017 16:36

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA\'da narkotik polislerinin uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyonunda 4 şüpheli, gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan kişilerin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir evde şüpheli A.Ç.\'yi gözaltına alan ekipler, burada yaptığı aramada 450 gram esrar ile 15 gram kokain ele geçirdi. Bursa genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan diğer çalışmalarda ise \'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak\' suçundan farklı adreslerde M.Ç. ve M.A. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin üstünde yapılan aramalarda, bir miktar esrar ve sentetik kannabinoid ele geçirildi. Konuyla ilgili devam eden çalışmalarda, uyuşturucu sattıkları tespit edilen K.D., F.M. ve K.Y. de yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, paketlenmiş ve satışa hazır 25 gram metamfetamin ile 150 gram esrar ele geçirildi. Yapılan çalışmalar sonucu yakalanan 6 şüpheliden 2\'si hakkında \'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak\' suçundan adli işlem yapılırken, A.Ç., K.D., F.M. ve K.Y., \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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