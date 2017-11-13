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(Görüntülü Haber) Bursa'da uyuşturucu operasyonu 3 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ BURSA,(DHA)-BURSA'da Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

13 Kasım 2017 18:31

Berktuğ ÖNCÜ BURSA,(DHA)-BURSA\'da Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda satışa hazır halde 150 çıkı bonzai ele geçirildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Ekipleri, NARKO-TEM WhatsApp İhbar Hattı\'na gelen bir ihbar üzerine, merkez Osmangazi ilçesinde bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti. Müşteri gibi eve giden ekipler, burada operasyonda düzenleyerek evde bulunan S.K., M.N. ve M.S.K\'yı gözaltına aldı.Yapıla naramalarda satışa hazır, 150 çıkı halinde bonzai, 40 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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