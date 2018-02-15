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(Görüntülü Haber) Bursa'da uyuşturucu operasyonu; 12 kişi gözaltında

Mehmet İNAN BURSA,(DHA)- BURSA'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 2 kilo 100 gram bonzai, 155 gram metamfetamin ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı

15 Şubat 2018 16:50

Mehmet İNAN BURSA,(DHA)- BURSA\'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 2 kilo 100 gram bonzai, 155 gram metamfetamin ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların suç unsurları ile birlikte yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında 13 farklı adrese operasyon düzenledi. \'Alfa\' isimli köpeğin de kullanıldığı operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve bulundurdurduğu belirtilen S.Ç., M.Ş., Ö.Y., E.T. V.Y., U.K., A.Ç., Y.A., S.A., Ö.T. ve B.D. ile çeşitli suçlardan arama kaydı olan i.Y. yakalandı. Şüphelilerin üstlerinde, ikametlerinde ve araçlarında arama yapan ekipler, 2 kilo 100 gram bonzai, 155 gram metamfetamin, çeşitli miktarda esrar maddesi, 2 adet ruhsatsiz av tüfeği ile 1 adet çalıntı motoriklet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 5\'i hakkında uyuşturucu madde kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan, 1\'i hakkında ise arama kaydı olduğundan adli işlem yapılırken, U.K., S.Ç., M.Ş., O.Y., E.T. ve V.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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