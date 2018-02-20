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(Görüntülü Haber) Bursa'da uyuşturucu çetesi çökertildi

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)-BURSA'da, üst aramalarında uyuşturucu ele geçirilen 20 şüpheliye uyuşturucu sattığı belirlenen 9 kişilik çeteyi çökertti

20 Şubat 2018 19:02

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)-BURSA\'da, üst aramalarında uyuşturucu ele geçirilen 20 şüpheliye uyuşturucu sattığı belirlenen 9 kişilik çeteyi çökertti. Evlerinde toplam 255 gram metamfetamin ele geçirilen 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yapılan uygulamalarda, durumundan şüphelendikleri 20 kişinin yapılan üst aramasında bir miktar metamfetamin ve bonzai ele geçirdi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler 20 şüpheliye uyuşturucu maddeleri 9 kişilik bir uyuşturucu çetesinin temin ettiğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda çete lideri olduğu belirtilen E.A. ile E.K., H.D., O.S., G.F.B., L.Y., C.A., R.S. ve Ü.K.\'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada da 255 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan toplam 29 şüpheliden 20\'sine kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak suçundan işlem yapılırken, bu kişilere uyuşturucu madde sattıkları belirlenen çete mensubu 9 şüpheli ise \'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak\' ve \'Örgüt faaliyetleri kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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