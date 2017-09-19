(Görüntülü Haber) Bursa'da uluslararası fuhuş operasyonu

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da polis, uluslararası bir fuhuş sitesi üzerinden müşteri bulan 3 Ukraynalı ve 1 Rus kadını gözaltına aldı.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Türkiye\'ye Ukrayna ve Rusya\'dan gelen bazı kadınların uluslararası bir fuhuş sitesine ilan vererek Bursa\'da müşteri bulduklarını, onlarla WhatsApp\'tan iletişime geçtiklerini belirledi. Adresleri belirlenen 1 Rus, 3 Ukrayna uyruklu kadın, ekiplerin yaptığı operasyonla yakalandı.



Fuhuştan yakalanan kadınlar gözaltına alınarak emniyete götürülürken, işlemlerin ardından sınır dışı edilecekleri belirtildi.