T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Bursa'da tramvayın arkasında tehlikeli yolculuk

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)-BURSA'da bir çocuğun tramvayın arkasındaki çeki demirine oturarak yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı

17 Nisan 2018 18:13

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)-BURSA\'da bir çocuğun tramvayın arkasındaki çeki demirine oturarak yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı. Adı öğrenilemeyen çocuk, \"Eğlencesine yapıyorum, korkmuyorum\" dedi. Bursa\'da, İncirli-Cumhuriyet Caddesi arasında sefer yapan tramvay seyir halindeyken, arkasındaki çeki demirine oturan bir çocuğun tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Yaklaşık 40 kilometre hızla giden tramvayda çocuğun rahat tavırları görenleri şaşırttı. Tehlikeye aldırmayan çocuk çevreye el sallarken, \'\'Eğlencesine yapıyorum, korkmuyorum\'\' dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BerktuğDHABURSAAdıBursaCaddesiYaklaşıkTehlikeye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24