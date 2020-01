(Görüntülü Haber) Bursa'da trafik kazası 1 ölü

Berktuğ ÖNCÜ BURSA, (DHA)BURSA\'nın merkez Osmangazi İlçesi\'nde meydana gelen trafik kazasında 40 yaşındaki Osman Banbal öldü. Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi\'nde meydana geldi. 27 yaşındaki N.D. yönetimindeki 16 STR 18 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirince, caddede aniden \'U\' dönüşü yaparak önüne çıkan 59 YB 519 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 otomobilde yolun kenarındaki kaldırıma savruldu. İhbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. 59 YB 519 plakalı otomobilin sürücüsü 40 yaşındaki Osman Banbal, ağır yaralı olarak Bursa Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. 2 çocuk babası Banbal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Banbal\'ın otomobiline çarpan diğer sürücü N.D, hafif yaralandı. N.D., gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan N.D.\'nin yönetimindeki otomobilde bulunan 2 kişi de kaza ardından kaçtı. Polis ekipleri, iki kişiyi ararken olayla ilgili soruşturma başlattı.