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(Görüntülü Haber) Bursa'da Suriyeli ailenin evine molotoflu saldırı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)- BURSA'da 6 kişilik Suriyeli ailenin oturduğu eve molotof kokteyli ile saldırı düzenlendi

15 Aralık 2017 12:15

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)- BURSA\'da 6 kişilik Suriyeli ailenin oturduğu eve molotof kokteyli ile saldırı düzenlendi. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi\'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre beyaz bir otomobil ile sokağa gelen 2 şüpheli, otomobilden inerek hazırladıkları molotof kokteyllerini 6 kişilik Suriyeli ailenin oturduğu evin balkon ve penceresine fırlattı. 2 şüpheli, sokağa geldikleri otomobil ile kaçtı. Sesleri duyarak uyanan Suriyeli aile alevlere ilk olarak kendi çabaları ile müdahele etti. Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra polis ekipleri inceleme başlattı. Ev ve park halindeki bir kamyonette zarar oluştu. Kaçan şüphelilerin bıraktığı kullanıma hazır 2 molotof kokteyli bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri ve bomba imha uzmanı molotof kokteyllerine el koyarak incelemeye aldı. Polis ekipleri, molotoflu saldırganları yakalamak için soruşturma başlattı.

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