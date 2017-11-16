(Görüntülü Haber) Bursa'da su ve toplu taşımada en az yüzde 10 indirim

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Toplu Ulaşım ve Su ücret tarifelerindeki indirim için 1 Aralık tarihini işaret etti. İndirim oranları ise her iki hizmet için de en az yüzde 10 olacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe\'nin, ak PArti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifasının istenmesinin ardından, geçtiğimiz 2 Kasım günü Belediye Meclisinde yapılan seçimle göreve gelen Alinur Aktaş Su ve Toplu Ulaşım fiyatlarındaki indirimi DHA Muhabirine anlattı. 3 Kasım tarihinde Büyükşehir Belediyesinin birimlerinden ve tüm ilçe belediyelerinden brifing aldığını, bu kapsamda Büyükşehir Belediyesini ilgilendiren başta ulaşım olmak üzere tüm konulara çözümler aradıklarını belirten Başkan Aktaş, \"Sorunlarla ilgili neler yapabiliriz bunların derdi ve heyecanı içerisindeyiz. Vatandaşımızın bu manada beklentileri var. Özellikle Başkan seçildiğim Belediye Meclisi Toplantısından 20 gün önce inegöl İlçe Belediye Başkanı da olmam nedeniyle yaptığım incelemelerde su fiyatları ve toplu ulaşımla ilgili şikayetler sıkıntılar bize iletiliyordu. Tabi bunların başında fiyat sorunu geliyor. Bu konularla ilgili ekibimizle çalışmalar yapıyoruz. Bugünkü Belediye Meclisimizde su ile ilgili en az yüzde 10 indirim uygulanması talebini sunacağız. Yapılan çalışma neticesinde de hemen 5 gün sonra yapılacak diğer belediye meclisinde ise bu indirim onaylanacak. Yine ulaşımla ilgili özellikle metro ve tramvaylarda en az yüzde 10 olmak kaydıyla indirim çalışmaları yapıyoruz. Ancak öğrencilerimize özel olarak bazı ailelerde 3 ya da 2 çocuğun öğrenci olabilme ihtimali üzerine öğrenci ulaşım ücretine biraz daha yüksek oranda indirim yapılması söz konusu. Biz bu çalışmalarımızı UKOME kuruluna ilettik. 24 Kasım\'da da bu konuyla ilgili kararları alacağız. Amacımız hem işin kalite standartlarını yükseltmek hem de beraberinde insanımızı maddi yönden rahatlatmak. Her iki indirim konusu ile ilgili belediye meclisinde gerekli kararları alıp en geç 1 Aralık tarihi itibariyle indirimleri hayata geçirmiş olacağız.\" dedi.Bu arada Bursa Büyükşehir Belediyesince su ve ulaşım ücretlerine yapılması düşünülen en az yüzde 10 oranındaki indirim Bursalıları sevindirdi.