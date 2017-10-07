(Görüntülü Haber) Bursa'da şehir ulaşımını felç eden arıza

Mehmet İNAN-BURSA/(DHA) BURSA\'da kent içi ulaşımda kullanılan hafif raylı sistem Bursaray\'da teknik bir arıza nedeniyle seferlerde aksamalar meydana geldi. Yaklaşık 2 saat süren aksama nedeniyle yolcular gidecekleri yerlere belediye otobüsleri ile ücretsiz olarak taşındı. Bursa\'da her gün yaklaşık 250 bin kişinin yolculuk yaptığı BURSRAY\'da ki vargonlardan birinin fren sistemi Osmangazi Metro İstasyonu\'nda kilitlendi. Yaşanan arıza 2 saat süren bir çalışmanın ardından giderildi. Bu sırada, çalışmayan metroda değişik istasyonlarda kalan yolcular ise BURULAŞ tarafından görevlendirilen otobüslerle taşındılar. Arızanın saat 07.45\'de meydana geldiğini 9.45\'de ise seferlerin normale döndüğünü belirten BURULAŞ Genel Müdürü Levent Fidansoy, yoğun bir çalışmanın ardından kilitlenen fren sistemindeki sorunun giderildiğini açıkladı.