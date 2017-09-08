(Görüntülü Haber) Bursa'da Özel Harekatlı şafak operasyonu: 7 gözaltı

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)-BURSA\'da polis, aranması olan ve haklarında yakalama kararı çıkartılan kişiler için bu sabah 30 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis Özel Harekat timlerinin de katıldığı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranması bulunan kişileri yakalamak için, merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 30 adrese saat 05.30\'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçe ekiplerinden toplan 190 polisin katılımıyla gerçekleşen operasyonda belirlenen ev ve işyerleri arandı. Operasyon kapsamında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 kişi yakalandı. Emniyet yetkilileri bu operasyonun kentin huzur ve güvenini arttırmak için yapıldığını söylerken, böyle uygulamaların devam edeceğini belirtti.