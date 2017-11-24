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(Görüntülü Haber) Bursa'da Özel Halk Otobüsü şoförü iki yolcu tarafından darp edildi (2)

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)- BURSA'da bir özel halk otobüsü şoförü "cama niye yüzükle vuruyorsun" diye uyarması üzerine yaşlı adam ve otobüste bulunan başka bir yolcu tarafından yumruklu saldırıya uğradı

24 Kasım 2017 19:38

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)- BURSA\'da bir özel halk otobüsü şoförü \"cama niye yüzükle vuruyorsun\" diye uyarması üzerine yaşlı adam ve otobüste bulunan başka bir yolcu tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Şoförün saldırıya uğradığı anlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Bursa\'da Merkez Nilüfer İlçesi\'nde Üçevler ile Heykel arası yolcu taşıyan özel halk otobüsünde şoför olarak çalışan 30 yaşındaki Kerem Tanas, aracıyla merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi\'nde ki durakta yolcu indirdiği sırada iddiaya göre yaşlı bir kişi otobüs giriş camına yüzüğüyle vurdu. Kapıyı açması sonucu otobüse binen emekli polis olduğunu söyleyen yolcuya, \"neden yüzük ile cama vuruyorsunuz\" diye soran Kerem Tanas, \"kapıyı açmıyorsunuz ki?\" diyen yolu ile tartıştı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce iddiaya göre Kerem Tanas tartıştığı kişi ve genç bir yolcu tarafından dövüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan kavganın ardından polis merkezine giden halk otobüsü sürücüsü Kerem Tanas şikayetçi oldu. Tanas, yaptığı açıklamada kendisini döven kişilerin cezalandırılmasını istedi. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini araştırıyor

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